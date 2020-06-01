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Güneyde 1904 test, 5 yeni vaka

Güneyde 1904 test, 5 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde bugün 1904 test yapıldı, 5 yeni vaka tespit edildi.

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Kıbrıs'ın güneyinde bugün 1904 test yapıldı, 5 yeni vaka tespit edildi.

Kıbrıs Epidemiyolojik İzleme Birimi'nden elde edilen verilere göre, yeni COVID-19 hastalığı ilgili olarak, toplam 1.504 laboratuvar testinden 5 SARS-CoV-2 virüsü vakası tespit edildi.

Yeni vakaların ülkeye geri dönüşler ve kuaförlerde yapılan testlerden saptandığı öğrenildi.

 

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