Güneyde 1904 test, 5 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde bugün 1904 test yapıldı, 5 yeni vaka tespit edildi.



Kıbrıs Epidemiyolojik İzleme Birimi'nden elde edilen verilere göre, yeni COVID-19 hastalığı ilgili olarak, toplam 1.504 laboratuvar testinden 5 SARS-CoV-2 virüsü vakası tespit edildi.

Yeni vakaların ülkeye geri dönüşler ve kuaförlerde yapılan testlerden saptandığı öğrenildi.