Güneyde 1904 test, 5 yeni vaka
Kıbrıs'ın güneyinde bugün 1904 test yapıldı, 5 yeni vaka tespit edildi.
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Kıbrıs'ın güneyinde bugün 1904 test yapıldı, 5 yeni vaka tespit edildi.
Kıbrıs Epidemiyolojik İzleme Birimi'nden elde edilen verilere göre, yeni COVID-19 hastalığı ilgili olarak, toplam 1.504 laboratuvar testinden 5 SARS-CoV-2 virüsü vakası tespit edildi.
Yeni vakaların ülkeye geri dönüşler ve kuaförlerde yapılan testlerden saptandığı öğrenildi.
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