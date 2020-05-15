Güneyde 1794 test, 3 vaka

Kıbrıs'ın güneyinde bugün yapılan 1794 testte, 3 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 910'a yükseldi.

Kıbrıs'ın güneyinde Covid-19 salgını yatay seyrini sürdürdü, son 24 saatte 1794 test sonucunda 3 yeni vaka saptandı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Merkezi, son gelişmeleri açıkladı. 3 yeni Covid-19 vakası ile birlikte toplam pozitif vaka sayısı 910'a çıktı. Daha önce teyit edilmiş vakaların takibi sonucu 120 test yapılırken, bu testlerde olumsuz bir vakaya rastlanmadı.

Genel Hastanelerin Mikrobiyolojik Laboratuvarlarında toplam 286 testten de hiçbir olumsuz vaka belirlenmedi. Son birkaç gün içinde yurt dışından dönen toplam 224 kişiye yönelik testlerden negatif sonuç alındı.

Özel bir girişimde toplam 416 laboratuvar testi yapıldı, 1 Covid-19 pozitif vaka görüldü. İçecek ve gıda perakende sektörünün yanı sıra şantiyelerde çalışanların kontrolünden elde edilen 868 test de temiz çıktı.