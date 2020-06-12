Güneyde 150 milyon Euro‘luk LNG projesine onay

Avrupa Yatırım Bankası Yönetim Kurulu, Kıbrıs’ın güneyinde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını sağlayacak tesisin yapımı için kullanılacak 150 milyon Euroluk projesini onayladı.

Doğal Gaz Kamu Şirketi (DEFA) tarafından perşembe günü yapılan basın açıklamasına göre, proje Kıbrıs Doğal Gaz Altyapı Şirketi (ETYFA) tarafından yürütülecek.

Avrupa Yatırım Bankası’nın, 20 yıl süreli, düşük faizli olup yapım harcamalarını kapsayacak olan krediyle ilgili kararının, Kıbrıs Cumhuriyeti için başarıyla uygulayabilmesi için projenin sürdürülebilirliği ve büyüme beklentileri değerlendirildikten sonra alındığı belirtildi.

Projenin toplam bütçesi 289 milyon Euro oluyor. ETYFA, bunun 101 milyon Euro’luk bölümünü Avrupa Komisyonu Avrupa Bağlantı Hizmeti’nden (CEF) ve 43 milyon Euro’luk bölümünü ETYFA’nın sermaye paylaşımına karşılık Kıbrıslı Rum Elektrik Kurumu’ndan karşıladı.

Avrupa Yatırım Bankası’nın kararı, altyapı yapımının tamamlanması için gerekenlerin büyük bir kısmını karşılayacak tutarın onaylanmasıyla, Vasiliko bölgesindeki çalışmanın başlayabileceği anlamına geliyor.

Basın açıklamasında, kararın kesinlikle Avrupa toplumu kurumlarının DEFA ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji otoritesine güvenini yansıttığı belirtildi.