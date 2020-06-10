Güneyde 1,369 test, 2 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 1369 test yapıldığı, 2 yeni COVİD-19 vakası tespit edildiği açıklandı. Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre güneyde toplam vaka sayısı 974 oldu.

İki vakanın da adaya yeni gelen kişiler olduğu, birinin testinin önce negatif çıktığı ancak daha sonra semptomlar gösterdiği belirtildi.