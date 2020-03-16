Güneyde 13 yeni Coronavirüs vakası

Güney Kıbrıs'ta 11'i sağlık personeli 13 yeni coronavirüs vakası tespit edildi. Güneydeki toplam vaka sayısı 46'ya yükseldi.

11 sağlık personelinin Baf Hastanesi'nde daha önce test sonucu pozitif çıkan bir vakayla temas eden kişiler olduğu belirtildi.

Bu durumda Kıbrıs’ın güneyinde 46 ve Kıbrıs’ın kuzeyinde 6 vaka bulunuyor. Ada genelinde toplam vaka sayısı 52’ye ulaştı.