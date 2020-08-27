Güneyde 11 yeni vaka

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı bugün 2 bin 755 PCR testi yapıldığını ve 11 yeni Coronavirüs pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Açıklamada, vakalardan 5’inin Macaristan’dan geldiği, 4’ünün daha önce tespit edilen pozitif vakaların temaslıları olduğu ve 2’sinin ise özel laboratuvarlarda yapılan testler sonucu tespit edildiği ifade edildi.

Güneyde bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısı 1467’ye yükselmiş oldu.