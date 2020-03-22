Güneyde 11 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde 11 yeni corona virüs pozitif vakası açıklandı...

Sağlık Bakanlığı tarafından teyit edilen vakaların Baf'ta olduğu bildirildi.

İki kişinin daha önce hasta olanlarla teması olduğu açıklandı.

Dört kişi ise daha önce Baf hastanesinde bulunmuş olduğu ve oradan enfekte olduğu bildirildi.

Hastaların dördünün ise yurt dışından geldiği, diğerlerinin ise araştırıldığı açıklandı.