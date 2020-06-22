Güneyde 1039 test, 2 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde 1039 test yapıldı, 2 yeni Covid-19 pozitif vakasına rastlandı.

Güneyde toplam vaka sayısı 988 oldu.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi'nden elde edilen verilere göre, toplam 1.039 laboratuvar testinde 2 SARS-CoV-2 virüsü vakası tespit edildi.

Covid-19 kişiler, yolcu ve geri dönüş kontrolü bağlamında alınan 636 laboratuvar testi ile tanımlandı. Sağlık protokollerine göre, virüs için pozitif olan 2 kişinin temaslarını izleme süreci başlatıldı.

Kıbrıs’taki tüm hastanelerde herhangi bir COVID-19 vakasının tedavi görmediği de bildirildi.