Güneyde 1039 test, 2 yeni vaka
Kıbrıs'ın güneyinde 1039 test yapıldı, 2 yeni Covid-19 pozitif vakasına rastlandı.
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Kıbrıs'ın güneyinde 1039 test yapıldı, 2 yeni Covid-19 pozitif vakasına rastlandı.
Güneyde toplam vaka sayısı 988 oldu.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi'nden elde edilen verilere göre, toplam 1.039 laboratuvar testinde 2 SARS-CoV-2 virüsü vakası tespit edildi.
Covid-19 kişiler, yolcu ve geri dönüş kontrolü bağlamında alınan 636 laboratuvar testi ile tanımlandı. Sağlık protokollerine göre, virüs için pozitif olan 2 kişinin temaslarını izleme süreci başlatıldı.
Kıbrıs’taki tüm hastanelerde herhangi bir COVID-19 vakasının tedavi görmediği de bildirildi.
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