Güneyde 10 yeni ekonomik tedbir

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in, dün ekonomiyle ilgili yeni tedbirler açıkladığı haber verildi.

Alithia gazetesi “Piyasaya Para Geliyor” başlıklı manşet haberinde, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün akşam halka seslenerek, 10 yeni ekonomik tedbir açıkladığını duyurdu.

Kıbrıs Rum Bakanlar Kurulu’nun reel ekonominin desteklenmesi için yeni bir güçlü paket onayladığını yazan gazete, Bakanlar Kurulu’nun bir kez daha, Anastasiadis’in de halka seslenişinde söylediği üzere, hükümetin, Kıbrıs Rum ekonomisinin dinamik bir şekilde yeniden canlanmasını desteklemeye kararlı olduğunu kanıtladığını iletti.

Anastasiadis’in halka seslenişinin başlangıcında, korona virüsü salgınına ciddiyetle yaklaşan vatandaşlara teşekkürlerini ifade ettiğini yazan gazete, Anastasiadis’in, halkı, hastalığın yayılmasını etkisiz hale getirmeyi değil fakat kontrol etmeyi başardıkları konusunda uyardığını da aktardı.

Anastasiadis konuşmasında, devletin, sorumsuzca davranmayı sürdüren az sayıda vatandaşa karşı sert olacağını da dile getirdi.

Devletin, iş güvenliğinin sağlanması aynı zamanda işletme giderleri ile bağımsız olarak çalışan kişiler ve işletmelerin kiralarının karşılanmasına yönelik toplam hibe miktarının yaklaşık 430 milyon Euro olduğunu belirten Anastasiadis, likiditenin artırılması için, devlet tarafından işletme ve konut kredileriyle ilgili faiz oranı hesaplanmadan, toplam 1,7 milyar Euro’luk kredi çekme imkanı sağlanacağını da söyledi.

Açıklanan tedbirler çerçevesinde, çok küçük ve küçük işletmeler ile bağımsız çalışanların 100 milyon Euro’luk bir miktarla devlet tarafından destekleneceğini yazan gazete, bağımsız çalışanların kredileri ile yeni işletme kredilerinin faizlerinin de 4 aylığına sübvanse edileceğini ifade etti.

Anastasiadis’in ilk önlemler paketinin toplam 1,2 milyar Euro olduğunu belirttiğini de yazan gazete, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finanse edilmesi için 800 bin Euro’luk bir likidite sağlanacağını kaydetti.

Turizm sektörünün ve ülkenin turizmle ilgili bağlantılarının desteklenmesi için 6,3 milyon Euro’luk ek bir teşvik da kararlaştırıldığını da yazan gazete, bunun, mevcut planla birlikte 15,7 milyon Euro’ya ulaşacağını ve 2020 yılı sonuna kadar ödeneceğini belirtti.

Ekonomik tedbirler paketinin, küçük işletmelere ve bağımsız çalışanlara bir kereye mahsus olmak üzere 1.250-6.000 Euro arasında bir tahsisat verilmesini kapsadığını da yazan gazete, turizm tesisleri ile yiyecek alanlarına yönelik KDV’nin yüzde 5’e düşürülmesine karar verildiğini de ekledi.

Komisyon’dan Kıbrıs’ın güneyine destek

Öte yandan, Avrupa Komisyonu’nun, Covid-19 salgınının yol açtığı ekonomik krizden çıkılması için Avrupa Birliği'nin 2021-2027 uzun vadeli bütçesi kapsamında, 750 milyar Euro’luk bir yardım teklifinde bulunduğunu yazan Fileleftheros ve diğer gazeteler, Kıbrıs’ın güneyine Avrupa Komisyonu Kurtarma Fonu’ndan (Next Generation EU) payına düşen miktarın 1,43 milyar Euro’su hibe olmak üzere toplamda 2,5 milyar Euro olduğunu yazdı.