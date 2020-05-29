Güneyde 1 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 2 bin 363 yeni test yapıldı, 1 yeni vaka belirlendi. Toplam test sayısı 113.534’e çıktı.

Yeni COVID-19 hastalığı vakaları ile ilgili olarak Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi en son verileri günlük brifingle açıkladı; 1 yeni SARS-CoV-2 virüsü vakası tespit edildiği duyuruldu.

Yeni vaka ülkeye yeni girişlerde yapılan 447 laboratuvar testi sonucunda saptandı. İlgili kişinin yakın temas kurduğu tüm kişilerin de karantinaya alındığı ve testlere tabi tutulduğu açıklandı.



Epidemiyolojik Gözetim Birimi ayrıca yapılan diğer testler hakkında şu bilgileri verdi:

Son 24 saatte 662'si kuaför ve estetikçilerden, 708'i okullardan, 10'u perakende ve inşaat işçilerinden, 74'ü temas takipten, 64'ü savunmasız gruplardan, 184'ü devlet hastanesi laboratuvarlarından ve 254'ü özel işletmelerden olmak üzere toplam 2.363 test yapıldı.



Tüm bu testlerde herhangi olumsuz bir vaka saptanmadı.



Adanın güneyinde bugüne kadar görülen toplam Covid-19 vaka sayısı 942 oldu.

Mağusa Paralimnli Genel Hastanesi'nde biri Yoğun Bakım Ünitesinde olmak üzere 3 kişinin tedavi gördüğü, Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde de üç hastanın tedavisinin sürdüğü açıklandı.