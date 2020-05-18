

Kıbrıs’ın güneyi de Covid-19’u kontol altına alıyor; son 24 saatte toplam 1,287 PCR testi yapıldı, yalnızca bir yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Güneyde tespit edilen 1 yeni vakanın, perakende ve inşaat işçileri üzerinde yapılan toplam 583 laboratuvar testi sonucu ortaya çıktığı açıklandı.

Kıbrıs Epidemiyoloji Merkezi’nin günlük açıklamasında konuşan Dr. Leontios Kostrikkis,

bilimsel ekibin özellikle öğrencilerin okullara dönüşüyle ilgili alınan sonuçlardan mutlu olduğunu belirtti.



"Aynı titiz çalışma, ikinci aşamada yeniden açılması planlanan profesyonel işyerlerinin geri kalanında da yapılacak” diyen Dr. Leontios Kostrikkis, toplumun işbirliğinin alınan sonuçlarda önemli olduğunu belirtti.



Son 24 saatte yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgiler verildi:

Teyit edilmiş vakaları izleme sürecinden 88 test yapıldı,

Genel Hastanelerin Mikrobiyolojik Laboratuvarlarında 199 test yapıldı,

Özel bir girişimde 141 test yapıldı, hiçbir olumsuz sonuç alınmadı.

Ayrıca Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel ekiplerin kontrol programı çerçevesinde 86 test yapıldı, tüm testler negatif sonuçlandı.

Yurt dışından gelenlere yönelik yinelenen 129 laboratuvar testi de tamamlandı.

Bunun yanısıra öğrenciler ve okul personeline yönelik 61 yeni test yapıldı, bu testlerin tümünde olumsuz bir sonuç saptanmadı.

Bilim Kurulu Direktörü Dr. Marios Loizou da yaptığı açıklamada, Mağusa Paralimni Genel Hastanesi'nde 4 kişinin tedavisinin sürdüğünü, bu hastalardan birinin Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gördüğünü söyledi.

Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesindeki üç hastanın solunum cihazında ve kritik durumda olduğu da paylaşıldı.



Dr. Marios Loizou, çocuklarda ve ergenlerde görülen Covid-19 ilişkili salgınla ilgili de bilgi verdi, bu yönde Dünya Sağlık Örgütü’nün ön tanımını açıkladı.



Dr. Marios Loizou, “Dünya Sağlık Örgütü, sendromu daha iyi ve daha hızlı anlayabilmemiz ve COVID-19 hastalığı ile ilişkisinin nedenini belirleyebilmemiz için dünyadaki çocuk doktorlarını uyanık olmaya çağırdı” dedi.

“DSÖ, çocukların büyük çoğunluğunda hastalığın seyrinin çok hafif olduğunu doğruladı” diyen Dr. Marios Loizou, şüpheli vakaları kaydetmek için özel bir formu yayınladıklarını belirtti.



