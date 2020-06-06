Güneyde 1 ölüm, sıfır vaka
Kıbrıs’ın güneyinde bugün Covid-19 nedeniyle bir kişi daha yaşamını yitirdi. Son 24 saatte yapılan 2 bin 54 testten pozitif vakaya rastlanmazken, bir kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
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Kıbrıs’ın güneyinde bugün Covid-19 nedeniyle bir kişi daha yaşamını yitirdi. Son 24 saatte yapılan 2 bin 54 testten pozitif vakaya rastlanmazken, bir kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Güneyde Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 25’e yükseldi.
Hayatını kaybeden hastanın Lefkoşa'daki hastanede tedavi gören 68 yaşındaki bir erkek olduğu belirtildi.
Toplam vaka sayısı ise 960'da kaldı...
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