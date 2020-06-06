Güneyde 1 ölüm, sıfır vaka

Kıbrıs’ın güneyinde bugün Covid-19 nedeniyle bir kişi daha yaşamını yitirdi. Son 24 saatte yapılan 2 bin 54 testten pozitif vakaya rastlanmazken, bir kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Güneyde Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 25’e yükseldi.

Hayatını kaybeden hastanın Lefkoşa'daki hastanede tedavi gören 68 yaşındaki bir erkek olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısı ise 960'da kaldı...