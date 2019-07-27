Güney'de 1 kişide Nil virüsü şüphesi

Kıbrıs'ın güneyinde bir kişinin Batı Nil Virüsü şüphesiyle özel bir klinikteki yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, henüz virüsün Batı Nil Virüsü olup olmadığının kesinleşmediğini ancak Kıbrıslı Rum yetkili makamların, virüsle mücadele için teyakkuza geçtiğini yazdı.

Yetkililer, Batı Nil Virüsü’nün sivrisinekler aracılığıyla insana bulaştığına işaret ederek, vatandaşın kendi tedbirini almasının önemini vurguluyor.

Haberde, Kıbrıslı Rum yetkili makamlarının, iki toplumlu Sağlık Komitesi aracılığıyla, kuzyedeki durumla ilgili yeterli ve sürekli bilgilendirme için çaba gösterdiği ifade edildi.

Gazete, güneyde görülen ilk Batı Nil Virüsü vakasının 2016 yılında, ikincisinin de 2018 yılında görüldüğünü anımsatt