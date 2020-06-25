Güneyde 1.104 test, 1 vaka

Kıbrıs'ın güneyinde yeni COVID-19'la ilgili toplam 1.104 laboratuvar testi yapıldı, 1 SARS-CoV-2 virüsü vakası tespit edildi.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi'nden elde edilen verilere göre, yeni vaka da gelen yolculara yapılan testlerden tanımlandı.

Kıbrıs'ın güneyinden bugüne kadar Dünya Sağlık Örgütü'ne toplam 992 vaka bildirildi.