Güney plakalı araçlar kundaklandı…

Mağusa’da sabahın erken saatlerinde Güney Kıbrıs plakalı 2 araç ateşe verilerek kundaklandı. Bugün sabah saat 04:00 raddelerinde kimliği meçhul kişi veya kişiler 4. Etap Devlet Sosyal Konutları Blok 23 önünde park halinde bulunan ve Gülsün Yılsev adına kayıtlı olan HKH 374 ve KTF 421 plakalı BMW marka salon araçların üzerine muhtemelen yanıcı madde döküp ateşe vererek kundakladı. Üzerine muhtemelen yanıcı madde dökülüp yakılarak kundaklanan araçlarda büyük ölçüde maddi hasar meydana gelirken, mesele ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

2 şüpheli Güzelyurt’ta yakalandı…

Bugün sabahın erken saatlerinde Gülsün Yılsev’in adına kayıtlı olan HKH 374 ve KTF 421 plakalı araçların kundaklanması ile ilgili olarak başlatılan geniş çaplı soruşturmada, konu araçları kundakladıklarından şüphelenilen 52 yaşındaki Z.E ile 67 yaşındaki E.İ Güzelyurt’ta tespit edilerek gözaltına alındı. Meselede şüpheli olarak görülen Z.E ile E.İ Mağusa Polis Müdürlüğü’ne götürülerek sorguya alındı. Zanlıların yarın Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmaları bekleniyor.