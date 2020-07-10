Güney Mesarya'da yol bakım çalışması yapılıyor

Güney Mesarya bölgesinde, 3.2 km’lik Paşaköy-Vadili yolunun genel bakım ve onarım işine bugün başlandığı kaydedildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın açıklamasına göre kesme, dolgu ve asfalt kaplama işlemlerinin yapılacağı bölgedeki çalışmaların bu ay içinde bitirilmesi planlanıyor.