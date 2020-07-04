Güney Kıbrıs’ta alkol satış yaşı 18’e yükseltildi

Güney Kıbrıs’ta alkol ve alkollü ürünlerin 18 yaşın altındaki kişilere satışı yasaklandı.

Güney Kıbrıs Meclisi, daha önce 17 yaş olan yaş sınırını 18’e yükseltmeyi öngören Yeşiller Milletvekili Charalambos Theopemptou ve Dayanışma Milletvekili Michalis Giorgallas tarafından sunulan yasa tasarısını kabul etti.

Yasada yapılan yeni değişiklikle, alkol satışı ve tüketimi kısıtlandı ve küçüklere alkol satan işletmelere para cezası getirildi.

Yasaya, muhalefet partilerinin çoğunluğu yanında iktidardaki DISI ve aşırı sağ ELAM milletvekillerinden 20’si de onay verdi ve toplam 53 evet oyu 2 ret kullanıldı.

Yasaya uymayanlara 500 Euro ceza verilecek.

Mahkemede hüküm giyenler ise reşit olmayanlara alkol sattığı veya dağıttığı belirlenen kişiler altı ay hapis cezasına veya 3 bin Euro’ya ya da her iki cezaya birden çarptırılabilecek.