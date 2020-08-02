Güney Kıbrıs, önümüzdeki haftadan itibaren Yunanistan'ı A kategorisinden B kategorisine alacağını açıkladı. Yeni uygulama 6 Ağustos'ta başlayacak.

Cyprus Mail'in haberine göre Sağlık Bakanlığı, Yunanistan'dan gelen birçok yolcunun korona virüsü testlerinin pozitif çıkması üzerine, bu ülkeyi önümüzdeki haftadan itibaren B kategorisine almaya karar verdiğini duyurdu.

B kategorisindeki ülkelerden Güney Kıbrıs'a gelecek yolcuların havalimanında, son 72 saat içinde yapılmış ve sonucu negatif olan PCR testi sunması gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı ayrıca pazardan perşembeye kadarki sürede Yunanistan'dan gelecek yolculara rastgele testler yapılacağını da açıkladı.

Yunanistan'dan Kıbrıs'a seyahat edecek Kıbrıslılar ve aileleri ile sürekli ikametgahı Kıbrıs olan yolcuların testlerini Larnaka ve Baf havaalanlarında yaptırabilecekleri kaydedildi. Test ücretlerini yolcular ödeyecek.

Bu karar, Yunanistan'dan gelen kişilerin korona virüsü taşıdıklarının belirlenmesi üzerine alındı.

Pazar günü Atina, Thessaloniki ve Mykonos'tan gelen 5 yolcu pozitif çıktı.

Uyruklarına bakılmaksızın Kıbrıs'ın güneyine seyahat edecek tüm yolcuların uçuşlarından 24 saat önce CyprusFlightPass formunu doldurması gerekiyor. Forma (https://cyprusflightpass.gov.cy/) adresinden ulaşılabiliyor.