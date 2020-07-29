Güney kayıp positif vaka için alarmda

Kıbrıslı Rum yetkili makamları, Bulgaristan’dan Kıbrıs’ın güneyine gelen ve havaalanında yapılan yeni tip Coronavirüs testi pozitif çıkan kişi için alarmda.

Güneydeki haber kaynaklarına göre, Bulgar olduğu kaydedilen kişi, güneye 27 Temmuz’da geldi; havaalanında yapılan yeni tip Coronavirüs testi pozitif çıktı ve protokol gereği testi negatif çıkana kadar karantinaya alınması gerekiyordu.

Ancak, söz konusu kişi, ülkeye girişte Kıbrıslı Rum yetkililere verdiği adreste bulunamadı. Yetkililer söz konusu kişiyi bulmaya çalışıyor.

Bu arada, yetkililerin elinden kaçırdığı tek pozitif vakanın Bulgar olmadığı, aynı durumda bir de Hindistanlı olduğu bilgisi de paylaşıldı.