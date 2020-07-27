Güney, İngiltere’yi B grubuna aldı

Kıbrıs Cumhuriyeti,1 Ağustos’tan itibaren Birleşik Krallık’ı B kategorisi ülkelere alıyor.

Cyprus Mail’in haberine göre, konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, Birleşik Krallık’tan gelecek olan yolcular, 1 Ağustos’tan itibaren adaya girişte, 72 saatlik negatif PCR test sonucu ibraz etmek zorunda.

Uyruklarına bakılmaksızın güneye gelecek bütün yolcular giriş izni için önceden https://cyprusflightpass.gov.cy/ adresine başvurmaları gerekiyor.