Güney, İngiltere’yi B grubuna aldı
Kıbrıs Cumhuriyeti,1 Ağustos’tan itibaren Birleşik Krallık’ı B kategorisi ülkelere alıyor.
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Kıbrıs Cumhuriyeti,1 Ağustos’tan itibaren Birleşik Krallık’ı B kategorisi ülkelere alıyor.
Cyprus Mail’in haberine göre, konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, Birleşik Krallık’tan gelecek olan yolcular, 1 Ağustos’tan itibaren adaya girişte, 72 saatlik negatif PCR test sonucu ibraz etmek zorunda.
Uyruklarına bakılmaksızın güneye gelecek bütün yolcular giriş izni için önceden https://cyprusflightpass.gov.cy/ adresine başvurmaları gerekiyor.
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