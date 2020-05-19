Güney iki ‘yangın uçağı’ aldı

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde havadan yangın söndürme filosu iki uçak ve iki helikopterle dörde çıktı.

Kıbrıslı Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis, güneyden giden bir helikopter ve uçağın Tepebaşı (Yorgoz) yangınına yönelik katkısından dolayı işbirliğinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Yardım için iletişim kurulmasının ardından, talebe hemen yanıt verildiğini dile getiren Kadis, yangın söndürme uçağının Larnaka havalimanından su ikmali yaptığını, helikopterin ise en yakın denizden ikmal yapma kabiliyetine sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Alithia gazetesi gelişmeyi “Kıbrıslı Türkler Tarafından Takdir Edildi” başlıklı haberi ile duyurdu.

Öte yandan gazete “İki Yangın Söndürme Uçağı Kıbrıs’ta” başlıklı haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti Orman Dairesinin, bir İspanya şirketinden hizmet kiralama sözleşmesi ile, yangın söndürme için kullanılacak olan Amerikan yapımı iki adet “airtractor” tipi uçağı dün teslim aldığını yazdı.

Gazete “Kamov” tipi iki adet Rus helikopterinin de faaliyete hazır olduklarını ekledi.