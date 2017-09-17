“Güney, Guterres’e ‘müzakerelere dönmeye hazırım’ diyecek”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in, RİK’e yaptığı açıklamada, BM’nin 72’nci Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde görüşeceği BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in önüne koyacaklarına dair işaretler verdiği bildirildi. Fileleftheros’a göre Anastasiadis, RİK’e yaptığı açıklamada Genel Sekreter’le görüşmesinde Kıbrıs Rum tarafının, yeterince hazırlanmış olacak müzakerelere dönmeye hazır olduğunu ileteceğini söyledi.

Anastasiadis’in, tezlerini yazılı da sunup sunmayacağı sorusuna olumlu cevap verdiğini; ancak bu konunun henüz netleşmediği yönünde bilgi edindiğini yazan gazete, (Anastasidis’in) gerek BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında söyleyeceklerinin gerek Genel Sekreter huzurunda vereceği taahhütlerin, Kıbrıs Rum tarafının niyeti açısından yeterli işaret olacağı görüşünü ortaya koydu.

Habere göre Anastasiadis, “hedef, çözüm kararlılığımızı Genel Sekreter’e iletmek. Üst düzey bir görüşmeye hazırlıksız yönelemeyiz. Kıbrıs Rum tarafı diyaloğun devamına, Türkiye’nin Guterres çerçevesini kabul etmesi halinde rıza gösterir.Türkiye de bizim gibi olumlu cevap verirse, inisiyatif almak Genel Sekreter’e kalmış” dedi.

Akıncı ile görüşme ihtimali de sorulduğunda “önemli olan, muhtemel bir görüşmenin özü olmasıdır” diyen Anastasiadis, garantilere, tek yanlı müdahale hakkına son vermenin ve askerin çekilmesinin Türkiye’ye bağlı olduğuna işaret etti. Anastasiadis, “kendi önerilerini sunarak Guterres tezlerini yeterince değerlendirdiğini” de sözlerine ekledi.

Politis’in “Başkan: Çok Fotoğraf Fırsatımız Oldu” başlıklı haberine göre Anastasiadis, “Sayın Akıncı ile görüşmenin BM Genel Sekreteri ile görüşmeden önce veya sonra olmasının bir önemi yok, yeter ki özlü bir görüşme olsun. Sayın Akıncı ile görüşme bir ‘photo opportunity’ ise, çok fırsatımız oldu” dedi.

BM Genel Sekreteri’nin eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile görüşmesinden belgelerin yayınlanması konusuna değinen Anastasiadis “Temsilci, yaydıklarında daha dikkatli olmalı, oyun oynamamalı” ifadesini kullandı.

Anastasiadis kendisini, Crans Montana’da her şeyi vermekle suçlayan muhalefet partilerinin tezlerini “mesnetsiz” diye niteledi ve Kıbrıs Rum tarafının Guterres çerçevesini değerlendirdiğini, olumsuz olanın ise “müdahale hakkında, askeri üste, Kıbrıs’ta ilanihaye Türk varlığı olmasında ısrar eden Türkiye olduğunu” savundu.