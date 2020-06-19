Güney de 72 saatlik test isteyecek

Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimi, 21 Haziran’da geçişleri “test şartlı” serbest bırakma kararı aldı.

Kıbrıslı Türkler, kontrol noktalarından güneye geçişlerde son 72 saatte yapılmış PCR testi sunacak.

Kuzeyde de geçiş noktalarının aynı şartlarda açılacağı ilan edilmiş ve Kıbrıslı Rumlardan “ilk geçişte” 72 saatlik test sunması istenmişti.

Lokmacı (Ledra's Street) geçiş noktası dışındaki tüm geçiş noktalarının açma kararı alındığı belirtildi.

Başkanlık Sarayı’nda Zirve

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis bugün Kıbrıs Rum Başkanlık Sarayı'nda iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Eş Başkanı Leonidas Filaktu’nun da katılımıyla corona bilimsel danışman ekibi ile bir toplantı yaptı. Toplantıdan sonra basına açıklama yapan Kıbrıs Rum Hükümet Sözcü Vekili Panayiotis Sentonas Lokmacı hariç diğer kapıların 21 Haziran’da açılması kararı aldıklarını açıkladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nde yasal olarak ikamet eden kişilerin, COVID-19 hastalığı için negatif bir PCR testi sunmak koşuluyla geçiş yapabilecek. Her geçişten önceki 72 saatte yapılmış test talep edilecek.

Bu arada Kıbrıs Rum yönetimi de geçişlerde rastgele testler yapacak. Karar epidemiyolojik verilere göre değişebilecek. AB yüksek risk grubunda gördüğü Türkiye’nin A kategorisinde yani düşük riskli bir ülke olarak sınıflandırılması ve kuzeye uçuşların başlayacak olması konusuna da dikkat çekildi. Kuzey Kıbrıs’ın epidemiylojik durumu konusunda yazılı bir rapor verilmediği de belirtildi.