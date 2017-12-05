GÜNEY ARTIK ATEŞ PAHASI

Alışveriş sepetine birer kilo greyfurt, mandalina, elma, kestane, ıspanak, brokoli, soğan, patates, çiçek lahanası, patlıcan gibi sebze ve meyve koyan vatandaş, güneyde 72,92 TL öderken, kuzeyde 56,5 TL, Türkiye’de ise 52,73 TL ödüyor.

ET YİNE DE GÜNEYDE UCUZ

Türk lirasındaki erimeye ve yüksek döviz kuruna karşılık adanın iyi yanında et fiyatları yine de değişmedi. Kuzeyde 50 TL ve üzeri fiyatlarla sofralarda yer alan kuzu pirzola, güneyde 30 TL civarında satışta iken, bunun yanında kuzeyde kilosu 40 TL’ye yaklaşan kuzu kıyma, güneyde 31 TL.

Fehime ALASYA

Türk Lirası’nın erime süreci ile birlikte döviz değer kaybederken, Kıbrıs’ın güneyinde alış-veriş yapmak da “fiyatlar” açısından cazibesini yitirdi.

Özellikle ada içindeki her iki kesim arasında fark olan fiyatlar birçok üründe dudak uçuklatırken, sebze, meyve ve et ürünlerinde oldukça farklı seyrediyor.

Kıbrıs’ın kuzeyi, güneyi ve Türkiye arasında yapılan küçük bir mutfak alışverişinde ortaya çıkan en yüksek fiyat farkı, güneyde görülüyor.

Alışveriş sepetine birer kilo greyfurt, mandalina, elma, kestane, ıspanak, brokoli, soğan, patates, çiçek lahanası, patlıcan gibi sebze ve meyve koyan vatandaş, güneyde 72,92 TL öderken, kuzeyde 56,5 TL, Türkiye’de ise 52,73 TL ödüyor.

Döviz, et fiyatlarındaki uçurumu etkilemedi

Türk lirasındaki erimeye ve yüksek döviz kuruna karşılık adanın iyi yanında et fiyatları yine de değişmedi. Kuzeyde 50 TL ve üzeri fiyatlarla sofralarda yer alan kuzu pirzola, güneyde 30 TL civarında satışta iken, bunun yanında kuzeyde kilosu 40 TL’ye yaklaşan kuzu kıyma, güneyde 31 TL.

Bazı gıdalar Türkiye’de cep yakıyor

Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyindeki fiyatların yanı sıra Türkiye’deki meyve, sebze ve et ürünü fiyatlarının, Kıbrıs’a oranla daha düşük seyrettiği gözlemleniyor.

Sebze ve meyve fiyatlarında Türkiye’de en uygun fiyatların görülmesine karşın, et ürünlerinde ve bazı narenciye ürünlerinde pahalı olduğu görüldü.

Narenciyede yüksek fark

Kıbrıs’ın güneyinde kilosu 4,45 TL’ye satılan greyfurt, kuzeyde 3 TL, Türkiye’de ise yaklaşık 10 TL’ye tüketiciyle buluşuyor.

Kıbrıs’ın kuzeyinde 3 TL’ye kasalarda yer alan mandalina, güneyde 7 TL, Türkiye’de ise 5 TL’ye satışta…

Kuzey ile güney arasında değişkenlik gösteren meyve sebze fiyatlarında dövizin büyük ölçüde etkisi görülüyor.

Bazı ürünlerde kuzeydeki market fiyatları güneye göre daha uygunken, bazı ürünlerde ise ortaya iki katı fark çıkabiliyor.

Kuzeyde bir bağ nane 2, 50 TL satışa sunulurken, bu rakam güneyde, 1,64 TL olarak görülüyor.

Öte yandan birçok mutfağın temel besini arasında bulunan kuru soğan, kuzeyde 2 TL civarında iken, güneyde 7 TL’yi aşıyor…

Et ve tavuk ürünlerindeki farklılık

Bunun yanında et ürünlerinin Türkiye fiyatlarında değişiklik olmazken yine en pahalı et ürünleri Türkiye’de görüldü.

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaklaşık 50 TL’ye satılan Kuzu Pirzola, Türkiye’de kimi zaman 80 TL’yi buluyor.

Tavuk kanatın kilosu kuzeyde 19 TL iken, güneyde 13,50 TL… Buna karşın yumurta fiyatları güneyde daha yüksek.