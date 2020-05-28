Güney 600 bin turist bekliyor

Larnaka Havaalanı’nda açıklamada bulunan Karousos, şunları söyledi: “Avrupa’nın en iyi hava yollarından biri olan WİZZ AİR’in Larnaka Havaalanı’nda üs oluşturmasıyla ülkemizin bağlantılarını mümkün olan en iyi yolla yeniden sağlamak için çalışıyoruz. Başlangıçta iki uçak olacak ve devamla uçak sayısı artacak ve şu an mevcut olan hedeflere başka hedefler de eklenecek ve yedi ülkede 11 havaalanına 11 uçakla ulaşılabilecek”.



“Kıbrıs’ın bundan, gerek ekonomik gerekse turizm açısından edineceği yararlar çok büyüktür çünkü oluşacak yeni istihdamlar önemli olmakla kalmıyor aynı zamanda şirket rekabetle müşteri çalmaya çalışmayacak ama tam tersine yeni yolcu hareketi de oluşturacak. Hükümet, Ulaştırma Bakanlığı, Turizm Müsteşarlığı ve turizm sektörünün diğer kurumları koordineli bir şekilde iletişim içinde büyük uçak şirketleriyle temas içinde olmaya devam ediyorlar ve beklentiler oldukça yüksektir”.



“WIZZ AIR hedeflerinde başarılı olacak ve uçak sayısıyla birlikte Larnaka Havaalanına ve genel olarak Kıbrıs’a yolcu hareketini artırmayı başaracaktır”.



“WIZZ AİR’in Larnaka Havaalanı’na üs kurmasının bir diğer önemli yanı ise daha önceden bağlantımız ya da yeterli olmayan ülke ve hedeflere ulaşabilmesidir ve bu önemli bir gelişmedir. Aslında korona virüsü nedeniyle ortaya çıkan krizle çeşitli fırsatlar da oluştu ve bu da bu dönemde karşılaşabileceğimiz olumlu bir gelişme oldu”.



“Kademeli olarak önlemler kaldırılıyor ve 9 Haziran’dan itibaren başlıyoruz ve ayın 20’sinden itibaren belli sayıda ülke için korona virüsü belgesi istenilmeyecek. Diğer ülkelerin de kategorilerinin artmasıyla daha çok ülke söz konusu belgeye ihtiyaç duymayacak. Zaman geçtikçe ve özellikle Avrupa ve bizi ilgilendiren hedeflerde durum iyiye gittikçe ve bazı ülkeler A kategorisine yükseldikçe turizm ve Kıbrıs’a gelmek isteyen yolcular için o kadar kolay olacak”.



“Bugüne kadar yapılan hesaplamalar ve veriler temelinde ağustos ayında Kıbrıs’a yaklaşık 600 bin turist bekliyoruz”.







Ulusal turizm stratejisi bizim için tek yoldur





Turizm Müsteşarı Savvas Perdios da WIZZ AİR’in faaliyetlerini “yaşadığımız koşullar altında büyük bir başarı” olarak niteledi ve “kimse kaç uçak şirketinin hayatta kalabileceğini ya da tüm dünyaya kaş uçuş gerçekleştirebileceğini bilemez” dedi.





Perdios şöyle konuştu“Dünyada yaşananlara rağmen ulusal turizm stratejisi bizim için tek yoldur. Bu, Turizm Müsteşarlığı’nın talepleri arasındaydı ve eğer bu anlaşma olacaksa bu, turizmimize ivme kazandıracak çok belli kriterler içerecek. Bu üssün 12 ay çalışacak olması önemli bir şey. Bu, kış turizm hedefi olarak gelişmemiz yönündeki bizim çabalarımızı destekleyeceğinden dolayı çok mutluyuz”.







KHA/NS/MHY/2020

Kıbrıs Haber Ajansı