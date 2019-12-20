Güney, 5G'ye hazırlanıyor

Kıbrıs’ın güneyinin 5G teknolojisine geçme çalışmaları içerisinde olduğu belirtildi.

Politis gazetesi, Kıbrıs'ın güneyinde, son nesil kablosuz veri transfer teknolojisi olan 5G teknolojisinin hayata geçirilmesinin 12 ay daha ertelenmesi için vatandaşlar tarafından 10 bin kadar imza toplanması ve bunun dün Kıbrıslı Rum lider Nikos Anasastasiadis’e iletilmesine karşın, bu konudaki hazırlıkların devam ettiğini yazdı.

Habere göre, vatandaşlar tarafından Anastasiadis’e iletilen bildiri-talepte, bu dönem içerisinde bilim insanlarının, 5G teknolojisinin, insan sağlığı ve çevreye olan olası tehlikelerini araştıracağına dikkat çekildi.

Şu ana kadar olan tepkilerin, Kıbrıs Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Elektronik Haberleşme Dairesi’nin (THE) planında herhangi bir değişikliğe neden olmadığını belirten gazete, THE’nin, Ocak ayı sonunda ihaleye çıkmasının beklendiğini de yazdı.