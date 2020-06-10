Güney 10 uçuş ile başladı

Kıbrıs’ın güneyine havayolu bağlantısı, dün gerçekleşen 10 uçuş ve 2 pozitif vakayla başladı. Yurtdışından ilk geliş İsrail’den, yurtdışına ilk uçuş da Atina’ya gerçekleşti. Pozitif vakalar ile yakın temasları saptandığı için tecritte/karantinada kalması gerekenlerin ise kurala uymayıp plaja, lokantaya hatta işe gittiği ortaya çıktı.

Politis, “Dünyaya İki Vaka İle Pencere… Larnaka Havaalanı Dün Sıkı Önlemlerle Yeniden İşlemeye Başladı” başlığıyla manşete çektiği haberinde “bu yaz yabancı turist çekmek için ilk adım, Larnaka Uluslararası Havalimanı’nın açılması ve ilk uçuşların gerçekleşmesiyle atıldı” vurgusunu yaptı.

Habere göre yurtdışına ilk uçuş, 132 yolcu (Fileleftheros 123 olarak verdi) ile 08.00’de Larnaka’dan Atina’ya, yurtdışından ilk uçuş da saat 10.30’da 22 yolcu ile Tel Aviv’den Larnaka’ya gerçekleşti. Bayındırlık, Ulaştırma ve Taşımacılık Bakanı Yannis Karusos tarafından karşılanan İsrailli ziyaretçiler arasında, Kıbrıs’ın güneyinde alınan önlemleri görüntülemek üzere gazeteciler (TV ekipleri) de bulunuyordu. Karusos ilk ziyaretçileri karşılamasının dışında havaalanında alınan sağlık tedbirlerini de denetledi.

Gazete yurtdışından ikinci uçuşun da Atina’dan 140 yolcu ile havalanan ve öğle saatlerinde Larnaka Havaalanı’na inen Aegean şirketi uçağı olduğunu ve Atina yolcularının da Karusos tarafından karşılandığını belirtti.

Habere göre Yannis Karusos havaalanında yaptığı açıklamada, yurtdışından Kıbrıs’a uçuşların önümüzdeki dönemde artacağına inanç belirtti, güneye Ağustos ayına kadar 600 bin yolcu (uçuşların başladığı ilk ay 30, ikinci ay 200, üçüncü ay 400 ve 4 ay sonra 600 bin yolcu) ulaşacağını ve yolcuların yaklaşık yüzde 30’unun tatil maksatlı seyahat edecek yabancı turistler olacağını söyledi.

Kıbrıs’ın bugüne kadar bağlantısı olmayan ülkelerden havayolları şirketlerinin güneye uçmaya büyük ilgi gösterdiğini de söyleyen Karusos, güneye uçmaya ilgi gösterilen ülkelerin Hollanda, Fransa, Danimarka, Ukrayna (bu ülkeye öncelik verileceğini vurguladı) Polonya ve Almanya’nın daha önce güneye uçuş yapılmayan havaalanı olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Rum bakan, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Rumların, hangi ülkede olurlarsa olsunlar, 20 Haziran’dan itibaren Kıbrıs’a dönebileceklerini de açıkladı.

Larnaka Havalimanı’na sadece yolcuların kabul edildiğini, yolcu uğurlama veya karşılamalara müsaade edilmediğini, çıkışta termal kameralar ve dezenfektanlar yerleştirildiğini kaydeden gazete, Baf Havalimanı’nın ise 20 Haziran’dan itibaren işlemeye başlayacağını ekledi.

Yarım şişe su 2 Euro

Gazete yerli turistlerin de yaz sezonunu 3 günlük “Kataklismo” bayramında açtıklarını ancak bunun için Ay Napa’yı seçen yerli turiste yarım litre şişe suyun 2 Euro’ya satıldığını “Yarım Litre Suya İki Euro… Sahillerde Pahalılık ve Kötü Hizmet Dırdırları Başladı” başlığıyla aktardı.

Alithia manşet haberine “İlk ‘Kırlangıçlar’… Kıbrıs’ın Turistik Baharı Dün Başladı” başlığını attı.

İki buçuk ay sonra Larnaka Havaalanı’na dün 5 iniş 5 de kalkış gerçekleştiğini kaydeden gazete, yurtdışından Güney Kıbrıs’a dönen Rumlardan ikisinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını, iki yeni vakanın temas zincirinin saptanması için ilgili prosedürün başlatıldığını yazdı.

Karantina/tecritten kaçış

Öte yandan Fileleftheros yeni tip Corona virüs vakaları ile yakın teması olduğu saptanan ve yasa uyarınca evlerinde tecritte kalmaları gereken kişilerin bu kurala uymadığı ve yetkili birimlerin bu kişileri bulmak için polisten yardım istemek zorunda kaldığı durumlar yaşandığını bildirdi.

Habere göre kendisine, pozitif vaka ile çok yakın teması saptandığı ve yasa gereği evinde tecritte kalması gerektiği bildirilen bir kadın, yetkililer tarafından test yapılmak üzere arandığında evinde bulunamadı, kendisine telefonla ulaşıldığında ise plajda olduğunu söyledi.

Yine, pozitif vaka ile çok yakın teması olduğu belirlenen kadın, tecritte kalması gerekmesine rağmen normal şekilde iş yerine gitti ve işverenine, yakın akrabasına yapılan testten çıkan pozitif sonucun yanlış olduğu bilgisi verildiğini söyledi. İşvereni tarafından yapılan araştırmada çalışanının yalan beyanda bulunduğunu öğrenilen kadın yeniden evine gönderildi.

Bir başka örnekte ise yurtdışından güneye dönüş yapan bir kişi, “sıkıldığı” için yerleştirildiği karantina otelinden kaçtı, yetkililer bu kişiyi bulmak için polisi devreye soktu.

Son örnekte de yine yurtdışından güneye dönüş yapan, aynı uçakta bulunduğu ve çok yakın temasta olduğu belirlenen kişinin pozitif çıkması nedeniyle kendini tecrit etmesi istenen kişi de bunu yapmadı. Yetkililer tarafından aranan kişi arkadaşlarıyla sahildeki bir fastfood lokantada yemek yerken bulundu.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanlığı’nın ilgili emirnamesine uyulmaması örneklerinin son günlerde artış gösterdiğini, bu nedenle bakanlığın, yeni tip Corona virüs pozitif olduğu belirlenen kişilerin serbestçe dolaşmalarının toplum sağlığı açısından tehlike teşkil etmesi nedeniyle polisten istemeye hazırlandığını da yazdı.