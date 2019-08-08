Güneşköy yakınlarında kaza: 1 ölü

Lefke-Güzelyurt Anayolunda saat 15.00 sıralarında TIR ile salon araç çarpıştı. Meydana gelen çarpışma sonucu 79 yaşındaki Kostas Stylıanou isimli kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın, Kıbrıs'ın güneyinde sakin Kostas STYLIANOU (E-79), yönetimindeki LBL 696 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Güneşköy kavşağı yakınlarında dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ahmet Çaylı (E-38) yönetimindeki GT 669 plakalı tır araç ile çarpışması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada kazaya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Bugün saat 15.00 sıralarında, Lefke - Güzelyurt Anayolu üzerinde, Kıbrıs'ın güneyinde sakin Kostas STYLIANOU (E-79), yönetimindeki LBL 696 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Güneşköy kavşağı yakınlarında dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ahmet Çaylı (E-38) yönetimindeki GT 669 plakalı tır araç ile çarpışmışlardır.

Kaza sonucu LBL 696 plakalı araç sürücüsü Kostas STYLIANOU olay yerinde yaşamı yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.