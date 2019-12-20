Güneş panellerine kriterler dönemi

YENİDÜZEN- ÖZEL

Gönyeli Belediyesi, ülkede yaygınlaşmaya başlayan güneş enerjisinden elektrik üreten “solar sistem” panellerinin kurulumuna yönelik bazı standartlar getirdi ve bu konuda denetimlere başladı.

Evlerin, binaların çatı ve damlarına gelişigüzel monte edilerek tehlikeli yaratan panellerin dünya standartlarında bazı kriterlere sahip olması için başlatılan çalışmalar hakkında basına bilgi veren Gönyeli Belediyesi yetkilileri, belediye sorumluluk alanlarında yaptıkları denetimlerin sonuçlarını da paylaştı.

Mevcut panellerin ve bundan sonra monte edileceklerin belli kriterler çerçevesinde olması gerektiği konusunda halkı bilgilendirme çalışmalarına da hız veren Gönyeli Belediyesi bilgilendirme çalışmalarında kriterlere yönelik teknik içeriği duyuruyor.

Belediyenin uzmanlarının hazırladığı kriterlere göre; eğimli çatılarda panellerin üst yüksekliği 20 cm’den fazla olmayacak. Düz çatılarda ise panellerin en yüksek kısmı çatı zemininden 1.20 metreden daha yüksek olmayacak.

Bazı paneller tehlike yaratıyor

Bu kriterler dışında takılan ya da takılacak güneş panellerine müdahale edileceğini kaydeden belediye yetkilileri, halihazırda binaların üzerinde bulunan birçok panelin tehlike yarattığını belirtti. Standart dışı monte edilen panellerin olası şiddetli rüzgarlarda çatından düşerek can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacağı ihtimalini değerlendiren Gönyeli Belediyesi’ndeki uzman ekip, panellerin belli bir standarda sokulmasının önemine dikkat çekti.

Gönyeli Belediyesi sınırlarında yapılan denetimlerde 155 yanlış uygulama tespit eden yetkililer kent sorumluluk alalındaki bu rakamın % 55’e denk geldiğini ifade etti. Kentteki panellerin % 55’inin yanlış tehlike arz edecek şekilde kurulduğu tespitinden yola çıkan Gönyeli belediyesi hem bu yanlış uygulamaları hem de bundan sonra kurulacak panellerin belirlenen kriter ölçüsüne getirilmesi için çalışmalar yürütecek.

Kimi panellerin kurulumundaki aksaklıkların mimari ve estetik açıdan da sıkıntılar yarattığına işaret eden belediye uzman ekibi hem kentin görsel estetiğini hem de can ve mal güvenliğini korumakta kararlı olduklarının altını çizdi.

Gönyeli’de ne yapılıyor / yapılacak

-Yoğun ve sistemli bir çalışma başlatan Gönyeli Belediyesi, diğer tüm alanlarda olduğu gibi 'Güneş Enerji Gelişimine Yönelik Standartları' da belirledi.

-Sadece Gönyeli için değil tüm ülkede bu konuda standart olması gerektiğine inanan Gönyeli Belediyesi, insanların can ve mal güvenliğini korumak için yeni düzenlemeler yapılmasını talep ediyor.

-Güneş paneli kurulumu, bir inşaat faaliyeti olup, inşaat iznine tabi oluyor.

-Gönyeli Belediyesi, güneş enerji panellerinde getirilecek standartlarla sadece insanların değil ilgili firmaların da korunacağına dikkat çekiyor.

-Vatandaşların can ve mal güvenlikleri için standart kurallara uymalarını isteyen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli “Felaket gelmeden önlem alınmalı” diyor ve diğer belediyelerin de bu konuda harekete geçmesini istiyor.

-Ülkenin en hızlı büyüyen kenti olan Gönyeli’de enerji panellerine yönelik ilgi artıyor. Bu yıl içinde kentte 534 hane, Yenilebilir Enerji Kurulu’nda kurulum için başvuru yaptı.

-Gönyeli Belediye ekipleri, bölgede kurulumu tamamlanmayan 11 haneye inşaat izni olmadığı için ihbar verdi.



-Belediye ekiplerinin kent genelinde yaptığı incelemede de mevcut olan güneş panellerinin yüzde 55.56’sının yanlış uygulandığını tespit etti.