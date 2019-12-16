Güneş Ergün ve Aspova’dan: BİLEMEDİM HİÇ

Ersin Kaşif

Yetenekli DJ & Prodüktör Güneş Ergün ve son zamanlarda yakaladığı çıkışla adından söz ettiren R&B - Hip Hop sanatçısı Aspova bu şarkıda bir araya geldi. Buzuki melodileriyle trap beat’lerini aynı çatı altında toplayan ‘Bilemedim Hiç’ Universal Müzik Türkiye etiketiyle şimdi tüm dijital platformlarda… Sözleri Aspova’ya, bestesi ve düzenlemesi Güneş Ergün’e ait olan Bilemedim Hiç’i dijital platformlar üzerinden satın almak ya da dinlemek için işte adres; https://UMGTurkey.lnk.to/BilemedimHic

Bilemedim Hiç’in video klibi son dönemin başarılı video klip yönetmenlerinden Silvyo Behmoaras’a ait. Göz kamaştırıcı görsel efektlerle desteklenen videoyu hemen izleyin; https://youtu.be/DTyKwzbDfpU

Güneş Ergün ve Aspova Hakkında Bilmemiz gerekenler;

Londra’da müzik prodüksiyonu eğitimi alan, Avrupa’da ve Türkiye’de ünlü mekânlarda düzenli olarak sahne alan Güneş Ergün; House, deep house, disco ve funk gibi geniş kapsamlı çalışmalara imza attı. Özellikle Felix Jaehn’in ‘Ain’t Nobody (Loves Me Better)’ parçasına yaptığı remix’i büyük beğeni toplayan Güneş Ergün, Kenan Doğulu’nun ‘İlk Adımı Sen At’ şarkısının da prodüktörlüğünü üstlendi. ‘Bilemedim Hiç’ için Güneş Ergün’le bir araya gelen ve muazzam vokal yeteneğiyle ön plana çıkan Aspova, R&B tarzının ülkedeki en önemli temsilcilerinden. 2018’den bu yana üç albüm çıkaran üretken sanatçı, bilhassa son albümü “Hell” ile büyük bir liste başarısı elde etti.

VEYasin’den Yıllar Sonra Rap EP’si Geldi

VEYasin bir süre ara verdiği rap müziğe üç şarkıdan oluşan “FORMAT #1” EP ile geri döndü! Universal Müzik Türkiye çatısı altında kurulan Kamp Records etiketiyle çıkan “FORMAT #1”, VEYasin’in başında olduğu Kamp Records’tan yayımlanan ilk proje olma özelliği taşıyor. Türkiye rap tarihine Mode XL grubu ile adını yazdıran ve son yılların çok konuşulan projesi Hey! Douglas’ın yaratıcısı VEYasin, uzun süre ara verdiği rap müziğe üç güçlü şarkıyla dönüş yaptı.

“FORMAT #1”de yer alan şarkılar: 1)Baksen 2)Dadandılar 3) Dolap

“FORMAT #1” EP’sini dijital platformlar üzerinden dinlemek veya satın almak için: https://UMGTurkey.lnk.to/VEYasinFORMAT1

“BAKSEN”in Gönenç Uyanık yönetmenliğinde çekilen klibini izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=-ctRfQSGrQw

Türkiye’nin en önemli müzik prodüktörlerinden biri olarak gösterilen ve yeni işlerini üçer şarkılık EP’ler halinde yayımlayacağını söyleyen VEYasin, Kamp Records çatısı altında alternatif ve ana akım ayırt etmeksizin her türden kaliteli müziği dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.