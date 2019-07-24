Gündmede enerji ve müzakereler vardı

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ve BM Genel Sekreteri'nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, arasında bugün gerçekleşen görüşmede, Türkiye’nin Kıbrıs’ın güneyinde ilan edilen Münhasır Ekonomik Bölgedeki faaliyetleri ve Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla yapılan çabalar ele alındı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Bayan Elizabeth Spehar’ın da hazır bulunduğu ve Anastasiadis’in Limasol’daki ikametgâhında yapılan görüşmenin ardından açıklamada bulunan Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, Anastasiades‘in Jean-Pierre Lacroix’yı, Türkiye’nin Kıbrıs’ın güneyinde ilan edilen Münhasır Ekonomik Bölgede devam eden faaliyetleri hakkında bilgilendirdiğini söyledi.

Sözcü, Anastasiadis’in ayrıca, Kıbrıs Türk lider Mustafa Akıncı ile 9 Ağustos için planlanan görüşmeyle ilgili, BM yetkilisine şunları ifade ettiğini aktardı, “hedefimiz olan Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla açık ve net bir tartışmanın yer alması için bir görüşmenin yapılması.”

Prodromou görüşme sırasında UNFICYP ile ilgili konular; UNFICYP’in rolü ve Kıbrıs’taki misyonunun öneminin ele alındığını ifade ederek, UNFICYP’in adadaki varlığının devam etmesi için BM’nin, destekleyici olmasının önemine işaret edildiğini belirtti.

Sözcü ayrıca, Anastasiades’in Akıncı’nın doğal gazla ilgili önerisi üzerindeki görüşünü içeren mektubunun, bugün siyasi partilerin liderleriyle Kıbrıs’ta görev yapan Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkenin büyükelçilerine iletileceğini söyledi.