Gündemde müzakereler var

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün öğle saatlerinde Kıbrıs'a geldi.



Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait özel uçakla saat 12.15'te Kıbrıs'a gelen Çavuşoğlu'nu Ercan Havalimanı’nda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay karşıladı. Karşılamada Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da hazır bulundu.



Açıklamada, Çavuşoğlu’nun iki gün sürecek Kıbrıs ziyareti çerçevesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti liderleri ile bir araya gelerek, Kıbrıs konusunda önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı belirtildi.