Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cafer Gürcafer Başkanlığındaki Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği heyetini kabul etti.



TDP’den verilen bilgiye göre, TDP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede, Parti Meclisi üyeleri mimar Safiye Özaltıner, mimar Erdoğan Bekiroğlu ile Mağusa İlçesi Başkan vekili mimar Ece Balcı da hazır bulundu.



Görüşmede, Güzelyurt Hastanesi ihale süreci ve sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.



TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Güzelyurt Hastanesi'nin ilk etap ihale süreci ve devamındaki gelişmeleri değerlendirdi



Güzelyurt Hastanesi'nin ilk etap ihale süreci ve devamındaki gelişmeleri Müteahhitler Birliği ile istişare içerisinde yakından takip ettiklerini belirten Özyiğit, birçok konuda olduğu gibi ihale sürecinde de “ben yaparım olur” mantığı ile hareket eden hükümetin kendi iş insanlarını yine ikinci plana attığını ileri sürdü.



Özyiğit, ihale dosyasının katılımcı müteahhitlere geç verilmesinin ve ihale şartnamesine özellikle eklenen maddelerle ihaleye başvurabilecek kısıtlı sayıda firmaların işaret edilmesinin kabul edilebilir olmadığını kaydetti.



Özyiğit, "Müteahhitler Birliği tarafından yapılan şikayet dilekçesi haklı bulunarak ilgili maddeleri değiştirilmişken, ne oldu da ihalenin kapanmasına 24 saat kala bundan geri adım atıldı. Müteahhitler Birliği'ne haber verilmeden yeni bir zeyilname yayınlanarak tekrardan eski maddelerin uygulamaya konması ile ne amaçlanmıştı. Neden müteahhitlerin büyük çoğunluğunun ihalede devre dışı kalmaları istenmişti" dedi.



Kamu menfaatini göz ardı edercesine pazarlık ortamından uzak, adilane olmayan bir yöntem ile yürütülmek istenen ihalenin Müteahhitler Birliği’nin yoğun itirazları sonucunda Sağlık Bakanlığı tarafından kısa sürede tekrarlanması koşulu ile iptal edildiğini anımsatan Özyiğit, tam bu olaylar yaşanırken bu kez de Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın “altyapı ihaleleri bundan böyle Ankara'da açılacak” yönündeki söylemlerini eleştirdi.



Özyiğit, bu tür yaklaşımların toplum menfaatine olmadığını kaydetti.

