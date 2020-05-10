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İstanbul Barajları Tehlike Altında

Son dakika gündem haberleri içinde, özellikle coronavirüs hastalığı yüzünden suyun büyük ihtiyaç olduğu bu günlerde, İstanbul’a su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranının azalmaya başlaması, korkutmaya başladı.

Yapılan incelemelerde, barajlarda son 15 gün içinde %2.3 oranında azalma görülmeye başlanması, İstanbul’un suyunun kalmayacağı yönündeki endişeleri de artırmaya başladı. İnsanların virüs salgını yüzünden evlere kapanmasıyla birlikte su harcama oranının daha fazlalaştığı bu günlerde, İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranında, 16 Nisan’da yapılan ölçümlerde %70.17 iken, 30 Nisan’da yapılan ölçümlerde %68.56’ya düştüğü tespit edildi. Gene sene Nisan ayının doluluk oranı %92.39 olan barajların son 10 yıla nazaran gördüğü ikinci düşük seviye olması da dikkat çekti.

Haber365 ekibinin yaptığı habere göre; günlük verilen su miktarında artışların olduğu ve geçen yıl mart ayında şehirde günlük ortalama 2 milyon 731bin 157 metreküp su verilmiş, bu yıl mart ayında verilen su miktarı, ortalama 2 milyon 853bin 472 metreküp olmuştur. İSKİ’nin çıkardığı verilere göre 29 Nisan günü İstanbul’a 2 milyon 908bin 583 metreküp su verildiği de görülmektedir. Yetkililerin açıklamalarına göre ise bu artışın, coronavirüs yüzünden insanların daha fazla su harcadığı yönünde olmaktadır.

Haberin devamında geçen yıl haziran ayında İstanbul’a günlük ortalama 3 milyon 104bin metreküp su verildiği, bu rakamın temmuz ayında 3 milyon 97bin metreküpe düştüğü bildirildi. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamalarda ise, mayıs ayının ilk haftasında havaların yağışlı gitmesine göre, yeterli yağışın olmaması, barajlardaki su doluluk oranının giderek daha da kritik bir noktaya geleceği de belirtilmektedir.

Cumhurbaşkanının Yardım Yapılan Ailelerle Görüntülü Görüşmesi Dikkat Çekti

Ülkemizi ilgilendiren en önemli gündem haberleri arasında coronavirüs salgını ilgili olan haberler. Özellikle salgın yüzünden kurulan yardım derneklerinin de destekleriyle, birçok hane yapılan yardımlarla destek görüyor.

Edirne, Elâzığ, Kırıkkale ve Şırnak’da Vefa Destek Gruplarının yaptığı yardımlar sayesinde günler biraz daha kolay geçerken; Cumhurbaşkanı, yardım yapılan ailelerle video konferans görüşmesi yaparak, iyi dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanının Tunceli kırsalında meydana gelen ve bölücü terör örgütü üyeleriyle yapılan silahlı çatışmada şehit düşen Üsteğmen Efkan Yıldırım’ın, Edirne’de ikamet eden annesi Fatma Hanım ve babası Necdet Yıldırım ile sohbet eden Cumhurbaşkanı, aileye hayırlı ramazanlar dileklerinde bulunurken, ailenin günlerini nasıl geçirdiği konusunda da bilgiler aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonrasında Elâzığ’daki 4 kız ve 2 erkek çocuk sahibi Bedriye Baltacı ile bir görüşme yaptı. Bu sefer Bedriye Baltacı, Cumhurbaşkanım nasılsınız diyerek ilk soruyu sordu. Cumhurbaşkanının cevabının ardından Bedriye Baltacı da iyi olduklarını söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sorusunu cevaplamış oldu. Erdoğan son olarak yemeklerin gelip gelmediği, sahurda mı yoksa iftarda mı gelip gelmediğini sorduğunda ise, Bedriye Baltacı’nın cevabı; geliyor, her şey geliyor oldu.

Haber365 ekibinin haberinde; Cumhurbaşkanı son olarak Kırıkkale’den Abdullah Öncü ve Şırnak’tan Emine Dervişoğlu ile konferans görüşme yaptı. Kırıkkale’den Abdullah Öncü’nün ifadelerine göre, ilaçların geldiği, maaşların çekilerek kendilerine getirildiği söylenen haberde, kolonya ve maske desteği de verilmektedir.

Şırnak’ta eşi kanserden vefat eden ve 5 çocuk annesi Emine Dervişoğlu ise, Vefa Sosyal Destek Grubu’nun her zaman yanlarında olduğu ve ne zaman sıkışırsak yardımcı oldukları ifadelerine yer verildi.