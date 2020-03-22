“Cumhurbaşkanı Seçimi” mi dediniz ? Kimin umurunda ?... Ertelenmesi haberi bile pek ilgilendirmedi insanlarımızı. Yasalara, Anayasa’ya uygun mu değil mi ? Hiç ama hiç kimsenin umurunda bile değil. İstisnasız herkesin tek ve tek gündemi ‘VİRÜS’ ve bu virüsten nasıl kurtulunabileceği.

Veee… İnsanlarımızın ‘Tek Gündem’i ile ilgili kafalardaki sorulardan sadece birkaçı…

KKTC bu durumu göğüsleyecek donanıma sahip mi ?

Acaba bugün, Kuzey’de, Güney’de, Türkiye’de, dünyada rakamlar kaç oldu ?

Türkiye’de de KKTC’de de, açıklanan rakamlar gerçek rakamlar mı ?

Yarın-obürgün- gelecek hafta-gelecek ay acaba neler olacak ?

Bu kriz atlatılsa bile, sonrasında bizi neler bekliyor ?

Gergin bekleyiş

Kitaplarda okur, sinema filmlerinde izlerdik ve ürperirdik. “Acaba bir gün…..?” diye sorduğumuz da olmuştu çokça. Ama, o ‘bir gün’ün gelmeyeceğini, gelemeyeceğini varsaymıştık hep.

Ne derseniz deyin adına. İster ‘Kader’ deyin, ister ‘Karma’, bunu da yaşayacakmışız demek ki…

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Bilim adamları “İnsanlar kendi kendilerini yok edecekler…” derlerdi hep. Ama tahminlerin çok büyük bir bölümü, çok hızlı ve sınırsız gelişen teknoloji ve bu teknolojik gelişmenin yoğunlukla ‘silahlar’ üzerinde olması üzerindeydi. Önceleri, en çok korkulan nükleer silahlar ve bir nükleer savaştı. Ancak son yıllarda olası ‘Biyolojik’ savaşlardan da söz edilir olmuştu.

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COVID 19’la ilgili inanılmaz sayıda ‘tahminler’le dolu internet.

“Biyolojik Savaş” diyenler de var, “Biyolojik savaş için hazırlananların inanılmaz bir hatası…” diyenler de….

“Savaş hikaye... Basit ama çok tehlikeli bir virus…” diyenler de var, “Yanlış hesapların sonucu bir trajedi…” diyenler de….

“Uzaylıların saldırı….” bile diyenler mevcut.

Hangisi isterse olsun önümüzdeki gerçek, insanlığın büyük mü büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğu. Bu dev tehlike içinde verilecek sınav ise, kendini hep ‘en akıllı canlı’ sanan insan için hayati önem taşıyor. Gerginliğin, bireyler üzerinde yaptığı ruhsal hasar ise, şimdilik konuşulmuyor bile.

Bunalım

Önümüzdeki günlerin nelere gebe olduğunu bilememek; hem ülkede hem de dünyada olup bitenleri merak ve endişeyle izlemek; kafalarda oluşan yüzlerce soruya düzgün yanıtlar ararken, dört duvar arasına kapanıp kalmak herkeste büyük bunalım yaratıyor.

Özel hobileri olmayanlar için sıkıntı daha da büyük. Zaman geçirecek birşeyler bulup uğraşmak… Ne yapılabilir ki ? Kitap okumak; TV izlemek; Internet’de gezinmek; ev işleri ile uğraşmak vb. Ne diyelim ? Herkese sabırlar dilemekten başka birşey gelmiyor elimizden.

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Arda Gündüz, müzisyen arkadaşı Umut’u da yanına alarak olağandışı sayılabilecek birşey yaptı geçtiğimiz Çarşamba akşamı. Bir ‘Ev Konseri’ gerçekleştirdi ve sosyal medyadan ‘canlı’ yayınladı. Ben de izledim ama merak ettim. Kaç kişi izleyecekti aşağı yukarı bir buçuk saat süren bu konseri ? Saat 21.00’de başladılar… 22.30 sıralarında bitirdiklerinde ‘izlenme’ sayısına baktım ve açıkçası şaşırdım. 25 bini aşkın kişi izlemişti bu ilginç konseri. Dünyanın dört bir yanından (Çoğunlukla Kıbrıslı Türkler) üstelik. Bu rakamın, amatörce yapılmış bir yayın için olağanüstü olması, bir başka gerçeği daha koyuyordu ortaya. Bunalımlı Kıbrıslı Türklerin kısmi de olsa sayısını.

Sokak Ağzı

“Sıcaklar başlayınca Corona Virüsü de yaşayamayacak deniliyor ama, virus sıcak olan ülkelerde de boy göstermeye başladı sonunda. Demek ki sıcaktan da etkilenmiyor bu meret.” (Kazım Sayın-Lefkoşa)

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“Adam diyor ki ibadetini aksatmadan sürdür Allah seni koruyacaktır. Aman Yarabbi…Kafaya bakın kafaya…” (Yasemin-Girne)

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“Başbakanımız da panik içinde. Açıklamalar yaparken bu durumu çok net belli oluyor. Anlatmak istediklerini anlatmakta bayağı zorluk çekiyor.” (Ersin Adaş-Lefkoşa)

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“Herkese Garantina var da neden Türkiye’den gelenlere yok anlayamadık. Türkiye’de salgın yok mu ?” (Nusret Karaçam-Lefkoşa)

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“Sosyal medyada yangına körükle gidenleri kim durduracak ? Bu rezilliğe bir son verecek olan yok mu bu memlekette ?” (Nurdan K.-Lefkoşa)

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“Camiler bu lanet virüsten muaf yerler ise, acaba oralarda yatıp kalkmaya mı başlasak ?” (Cavidan)

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Anlayana

“Dünya, kötülük yapanlar yüzünden değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir."

(A.Einstein)