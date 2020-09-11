Bakanlar Kurulu kararıyla 16 Eylül’den itibaren günde 2 uçak seferi gerçekleşecek. Bugünkü Bakanlar Kurulu’nda 16 Eylül’den 30 Eylül’e kadar günde 2 uçak seferi düzenlenmesi yönünde karar alındı.

Kendisine bu yönde bilgi verildiğini söyleyen Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, 16 Eylül Çarşamba gününden itibaren günde iki sefer gerçekleşeceğini, Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus’a birer sefer hakkı verildiğini açıkladı.

YENİDÜZEN'e konuşan Mustafa Sofi, bu uygulamanın 30 Eylül Çarşamaba gününe kadar devam edeceğini belirtti.

Şuanda ülkeye yolcusuz şekilde uçak gelip gittiğini söyleyen Sofi, ülkeden çıkışların ise devam ettiğini aktardı.