Fotoğraf sevenlerin beklediği HTC Desire 828, Telsim’de günde 1 TL’ye, yani ayda 30TL’ye alınabiliyor. Müşterilerinin ve abonelerinin ihtiyaçlarını gözeterek kampanyalar yapan Telsim, dünyanın en iyi smart cihazlarını uygun fiyata müşterilerine sunmayı amaçlıyor. Açıklama şu şekilde:

HTC DESİRE 828 İLE SELFIE’LER DAHA NET

“En gelişmiş optik imaj sabitleyici ve titreşimi engelleyici lens özelliği ile fotoğraf makinesi kadar kaliteli fotoğraflar çeken HTD Desire 828, cep telefonlarıyla fotoğraf çekenler için çok cazip bir cihaz. Işığın az olduğu ortamlarda bile, hareketli anlarını net bir şekilde yakalayan HTC Desire 828, fotoğraf severler için büyük bir fırsat. Ayrıca HTC Ultra Piksel ön kemarasıyla, selfie’ler hem gündüz hem de gece daha kaliteli fotoğraflar çekmesini sağlıyor”

MÜZİK SEVERLERİN SMART CİHAZI

“HTC Desire 828 smart cep telefonunun bir diğer özelliği ise, sinematik ses sistemine sahip olması. Müzik severlere, Dolby Audio Surround özelliği ile HTC BoomSound’la farklı bir deneyim kazandırıyor”

ÖZCAN: ZORU BAŞARDIK. YÜKSEK TEKNOLOJİYİ GÜNDE 1 TL’YE ERİŞİLİR KILDIK

HTC Desire 828’in, spor arabalardan ilham alınarak ve ödüllü tasarımcılar tarafından yaratıldığını söyleyen Telsim Pazarlama Bölüm Başkanı Mustafa Yiğit Özcan, zarif tasarımıyla, yeni ve bir çok farklı özelliklere sahip olduğunu dile getirdi. Özcan, Kıbrıs’ta yüksek teknolojik cihazları ulaşılabilir kılmaya çalıştıklarını söyleyerek, günde 1 TL’ye HTC Desire 828 gibi yüksek teknolojili bir cep telefonuna sahip olmanın çok avantajlı olduğunu, akıl almaz fırsatlar ile müşterilerin ihtiyaçlarına göre kampanyalar yaptıklarını söyledi. Özcan, ayrıca 200 TL ve üstü tarifeli abonelerinin ön ödemesiz günde 1 TL’ye sahip olabileceklerini vurguladı.