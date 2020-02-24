Gün boyu sağanak yağış

Meteoroloji Dairesi, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün saat 17.00’ye kadar devam edeceğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, bölgede beklenen yağışların kuvvetinin yer yer 21-50 km/m2 olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.