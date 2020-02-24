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Gün boyu sağanak yağış

Gün boyu sağanak yağış

Meteoroloji Dairesi, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün saat 17.00’ye kadar devam edeceğini duyurdu. 

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Meteoroloji Dairesi, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün saat 17.00’ye kadar devam edeceğini duyurdu. 
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, bölgede beklenen yağışların kuvvetinin yer yer  21-50 km/m2 olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

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