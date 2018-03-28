Gümrük'te işe gitmeyenler iddiası

Gümrük Dairesi’nde görevli üç memurun iş başı yapmadan maaş ve ek mesai ödendiği iddiası ortaya atılırken, bunun yanında, günde birkaç saat işe gittiği halde tam gün çalışıyormuş gibi görünen, Perşembe günleri ise uzun mesai saatlerinden dolayı hiç işe gitmeyen personellerin bulunduğu öne sürüldü. Yetkili makamlar bu iddiaları yalanladı ancak ‘araştırılacağını’ belirtti.

Fehime ALASYA

Gümrük Dairesi’nde görevli üç memurun işe gitmeden mesai yaptığı, maaş ve ek mesai ödendiği iddia edildi, Gümrük Dairesi Müdürü ve Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) Başkanı bu iddiaları yalanladı, “Konuyu araştıracağız” dedi.

Personel arasında da huzursuzluğa neden olan iddialarda, ikisi çiftçilikle uğraşan biri de oto galeri sahibi olan toplamda üç kişinin görev başı yapmadan maaşı yanında ek mesai ödendiği yer aldı.

İddialar arasında, özellikle Lefkoşa bölgesindeki geçiş kapılarında iki personelin görevlendirilmesine karşın kimi zaman bir personelin görev başı yaptığı, diğerinin ise göreve gitmediği halde ek mesai ödendiği yer alırken, bunun yanında hiçbir perşembe günü işe gitmeyen veya haftada en fazla iki gün görev başı yapan personellerin olduğu da savunuldu.

YENİDÜZEN iddiaları ilgili daire ve ilgili sendikaya iletti, bilgi almaya çalıştı. Gümrük Dairesi Müdürü Mustafa Deveci, şubelerden kendisine, tüm personelinin çalıştığına dair bilgi gittiğini, iddialar yönünde hiçbir duyum almadığını belirterek “Herhangi bir isim varsa hemen araştıralım, bu konuda çok hassasız” dedi.

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) Başkanı Derviş Dağman ise Gümrük Dairesi'ndeki yetersiz kadrodan yakınarak, kimsenin böyle bir lüksü bulunmadığını işaret etti.

Dağman, “Biz haksızlık yapan kimsenin yanında durmuyoruz” şeklinde konuştu.

“Perşembe günleri uzun mesai olduğu için hiç işe gitmeyen personeller var”

YENİDÜZEN’e Gümrük Dairesi içerisinden bilgi aktaran üst düzey bir yetkili ise şunları söyledi:

“Sabah 10.00’da işe başlayıp, 13.00’te mesaisini bitiren personelin yanında, Perşembe günleri uzun mesai olduğu için hiç işe gitmeyen personeller, haftada en fazla iki gün çalışan personeller de biliniyor.

Bazı kapılarda, özellikle Lefkoşa’daki Lokmacı, Metehan ve Kermiya geçiş kapılarında iki kişi görevlendiriliyor fakat bir kişi görev başı yapıyor, diğer ise görevdeymiş gibi görülüp ödeniyor.

Burada müdürlerin görevlendirme yapısı ve denetiminden şüphe duyulmalı… İlgili bakanlık konuyu araştırmalı”

Gümrük Dairesi Müdürü Mustafa Deveci: “Herhangi bir isim varsa hemen araştıralım, bu konuda çok hassasız”

Gümrük Dairesi Müdürü Mustafa Deveci:

“Herhangi bir isim varsa hemen araştıralım, bu konuda çok hassasız”

Konuya ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan Gümrük Dairesi Müdürü Mustafa Deveci, söz konusu iddialarla ilgili kendisine ulaşan bilgi olmadığını kaydetti.

Personel eksikliğinden yakınan Deveci, şunları ifade etti:

“Bana ulaşan bir bilgi yok, şubelerden de bize gelen bilgiler personelin çalıştığıdır. Herhangi bir isim varsa hemen araştıralım. Bu konuda zaten çok hassasız. Mesai, devletin uyguladığı saatlerdir. Mesai saatleri dışında bir talep gelmesi halinde personel görevlendirilir. Tek istisna ise kapılar ve hava alanlarıdır. Oralarda sürekli görevlendirmelerimiz oluyor.

Personel eksikliği konusunda ise kadromuz yüzde 65 doludur. Geçen hafta da gümrük memuru kadrosu için sınav yapıldı. 7 kişilik bir münhal çıkıldı, bu sayının bütçe imkânları çerçevesinde arttırılması için girişimlerimiz devam ediyor. Boş kadromuz 42 personeldir. Bu konuda talebimiz oldu. Bütçe imkânları ölçüsünde karşılanacağına inanıyoruz. Bu artış olursa 7 olan bu personel alımını 42’ye arttırabileceğiz.”

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) Başkanı Derviş Dağman: “Biz haksızlık yapan kimsenin yanında durmuyoruz”

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) Başkanı Derviş Dağman:

“Biz haksızlık yapan kimsenin yanında durmuyoruz”

İşe gitmediği halde ödenen personel olduğuna ilişkin “İddialar yalandır” diyen Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) Başkanı Derviş Dağman, bu yöndeki her türlü ihbarı değerlendireceklerini belirtti.

Dağman, artan iş hacmine karşın az sayıda personel ile çalıştıklarını ifade ederek, ek mesai ve “Gümrük Teşkilat Yasası gibi konularda iyileştirmeler yapılması gerektiğini, bu konularda ilgili kurumlar ile görüşme içerisinde olduklarını belirtti.

Dağman şöyle devam etti:

“İşe gelmeden maaş alan personel iddiaları yalandır. Bu konuda çok kesin konuşmak istemiyorum ama böyle bir olay yoktur.

Bize isim olarak verilsin, hemen araştıralım, konuyu yargıya taşıyalım. Biz haksızlık yapan kimsenin yanında durmuyoruz bize ihbar yapılsın, isim verilsin, gereğini yapalım.

Personelimiz çok az, 24 saat değil, 48 saat çalışan personelimiz var. Ciddi olarak eleman eksikliğimiz var. Başbakan ve Maliye Bakanı ile görüşmelerimiz oldu, bu konudaki talebimizi onlara da ilettik.

Keşke fazla personelimiz olsa da çalışmadığını görsek, o zaman mutlaka zorla bile olsa onu çalıştırırız ama personel yok… Sivil otorite olarak en otoriteli daire Gümrük Dairesi’dir.

Mağusa Gümrükte çalışan personel sayısı 90 kişiden 60’a düştü, iş hacmi ise iki katı arttı.

Lefkoşa Bölgesi’nde üç kapı, bir de kargomuz var. İthalat ve antrepolarımız çoğaldı, tüm bunları 80 personel ile yapmaya çalışıyoruz. Bu kişiler ancak yetişiyor. Bizler masa başında mesai yapmıyoruz.”

“Ek mesai saati 13 TL”

“Ek mesai konusunda ise yaptığımız devlet istişarelerinde sitemde bulunduk. Biz ek mesai talep etmiyoruz, bunu kişiler talep ediyor.

Geçen yıl ek mesaiden 7 milyon TL aldık fakat 9 milyon TL topladık. Bizde herhangi bir sıkıntı yoktur. Yerel gelirlerin yüzde 37,5’inin Gümrük Dairesi topluyor. 7 Milyon TL’lik ek mesai yapan bölgelerin içerisinde en karlısı Girne Bölgesi’dir. Lefkoşa’nın kar oranı düşüktür. Girne’de gümrüğün ek mesaisi sonucunda 2 Milyon TL gelir elde edilirken, bunun 750 bin TL’sini personel ek mesai ödeneği olarak aldı.

47-10 yasası ile göreve yeni başlayan personellerin ek mesai ücretleri saat başı 13 TL’dir.

Devletin ek mesai ücreti saat başı 69 TL iken, bu rakamdan personelin aldığı ek mesai ise sadece 13 TL’dir.

Ben 30 yıllık bir personelim, saat başı ek mesaim 24 TL’dir. 140 saat çalışsam, ek mesai olarak 2 bin 500 TL alabilirim. Kaldı ki ek mesailerin maşın yarısını geçemeyeceğine dair bilgimiz var.

Saat başı 13 TL ek mesai alabilen bir yeni çalışan, mesaiye gitmekten haklı olarak kaçınıyor.

Örneğin Akdoğan’da kalan bir kişi, 2 saat mesaiye gittiği zaman benzin ücretini dahi karşılamıyor.

Ada genelinde beş bine yakın kişi mesai yapıyor, biz bu rakam içerisinde ek mesai yapan 200 kişiyiz, bunun sürekli lafı oluyor. Bunu anlamak gerçekten güç…”

“Gümrük Teşkilat Yasası’nın günümüz koşullarına uygulanması için çalışmalarımız var”

“42 personel eksiğimiz var, bunlar alınsa bile vardiya olarak iş döndüremeyiz. Buna karşıyız. Kesinlikle böyle olmaz.

Bu başvurular için şu an hükümet ile görüşmeler sürüyor. Gümrük Teşkilat Yasası’nın günümüz koşullarına uygulanması için çalışmalarımız var, hükümet de buna olumlu yaklaştı.

Devlet bizleri vardiyaya geçirecek olursa gerekli iradeyi ortaya koymalı, bunu uygun zeminde tartışma ortamı yaratmalı.”