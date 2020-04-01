Gümrükte gerginlik

İspanya üzerinden adaya gelen İngiltere çıkışlı bir geminin 14 günlük yasal karantina süresini doldurmadan adaya girişi ve boşaltımına ilişkin Gümrük çalışanlarına baskı yapıldığı iddia edildi, sendika devreye girdi, bakanlık ile istişareler sonucu yasal karantina süresi bekleneceği açıklandı.

Dağman: "Bakanlık ile fikir birliğine vardık"

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) Başkanı Derviş Dağman konuyla ilgili YENİDÜZEN'e açıklamalarda bulundu. Dağman; “Geminin 14 günlük yasal karantina süresini doldurmadan adaya girişi için baskı gördük ve bu nedenle personele ‘evde kal, güvende kal’ çağrısı yaptık. Devlet yetkilileri ile görüştük, bakan ile konuştuk, tek derdimiz sağlıktır. Bu geminin yasal süresi yarın dolar, yarın boşlatacağız, bu konuda bakanlık ile fikir birliğine vardık" dedi.