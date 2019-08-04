Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne gönderilen pakette uyuşturucu bulundu

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

Cuma günü saat 15:30 sıralarında bir kargo şirketi aracılığı ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne gönderilen paket içerisinde görevli personel tarafından yapılan kontrolde yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğu tespit edildi. Olayın polise bildirilmesi üzerine polis harekete geçti, 25 yaşındaki zanlı M.Y. tutuklandı.

İkametgahtan hırsızlık

Temmuz’un 11’i ve 18’i arasında Beylerbeyi’nde yaşayan Vesile Usar’a ait ikametgahın dolap çekmecesi içerisinde muhafaza edilen 5.000 TL nakit para çalındı. Olayın polise şikayet edilmesi üzerine yürütülen soruşturmada zanlı olarak görülen A.Y.(E-36), H.D.(E-34) ve H.K.(E-15) tutuklandı.

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları

Dün ve bugün suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi; Girne’de ise derbeder tespit edilen 1 kişi tutuklanmıştır.

Olaylarla ilgili polisin soruşturması sürüyor.