Gümrüğü ödenmemiş mallar satılacak

Gümrük ve Rüsumat Dairesi vergisi ödenmeyerek gümrükte kalan malları açık artırmayla satışa sunacak. Maliye Bakanlığı’na bağlı Gümrük Müdürlüğü 8 Mayıs saat 10:00’a kadar vergisi ödenmeyerek gümrükten kurtarılmayan 26 adet malın Gümrük Yasaları’na uygun olarak açık artırmayla satışının yapılacağını Resmi Gazete’de ilan edildi. 2014 yılından beri Mağusa gümrüğünde bulunan mallar içerisinde; Mercedes E 220 salon, Volkswagen Passat, Mercedes 124 kasa, Jeep Choreke, Peugeot 407 SW ile Mercedes E 200 Esatate marka araçlar da yer aldı. Otomobillerden Mercedes 124 kasa polis tarafından, Jeep Choreke marka araç da gümrük tarafından teslim alındı.

Geriye kalan eşyalar ise şöyle: 1 adet Çelik konstruksiyon yem kırma çuvallama makinesi, 2 adet araba kapısı, 1 adet arka bagaj kapağı, 1 adet demir dolap, 1 adet elektrikli fırın, 3 adet tekerlekli raf, 2 adet bisiklet, 2*24 koli ilaç, 1 adet ağaç kesme makinesi, 1 kap inverter, 100 adet klima parfümü, 2 koli elektrikli süpürge motoru, 1 adet Peugeot makinesi, 1 adet TV ünitesi, oto yedek aksamı, 3 adet motosikler, 8 pcs Medical Equipment, 1 pcs kompresör, 440 çuval mangal kömürü ve 27 adet araba teybi bulunuyor.