Gümrüğü ödenmemiş mallar satılacak
Gümrük ve Rüsumat Dairesi vergisi ödenmeyerek gümrükte kalan malları açık artırmayla satışa sunacak.
Gümrük ve Rüsumat Dairesi vergisi ödenmeyerek gümrükte kalan malları açık artırmayla satışa sunacak. Maliye Bakanlığı’na bağlı Gümrük Müdürlüğü 8 Mayıs saat 10:00’a kadar vergisi ödenmeyerek gümrükten kurtarılmayan 26 adet malın Gümrük Yasaları’na uygun olarak açık artırmayla satışının yapılacağını Resmi Gazete’de ilan edildi. 2014 yılından beri Mağusa gümrüğünde bulunan mallar içerisinde; Mercedes E 220 salon, Volkswagen Passat, Mercedes 124 kasa, Jeep Choreke, Peugeot 407 SW ile Mercedes E 200 Esatate marka araçlar da yer aldı. Otomobillerden Mercedes 124 kasa polis tarafından, Jeep Choreke marka araç da gümrük tarafından teslim alındı.
Geriye kalan eşyalar ise şöyle: 1 adet Çelik konstruksiyon yem kırma çuvallama makinesi, 2 adet araba kapısı, 1 adet arka bagaj kapağı, 1 adet demir dolap, 1 adet elektrikli fırın, 3 adet tekerlekli raf, 2 adet bisiklet, 2*24 koli ilaç, 1 adet ağaç kesme makinesi, 1 kap inverter, 100 adet klima parfümü, 2 koli elektrikli süpürge motoru, 1 adet Peugeot makinesi, 1 adet TV ünitesi, oto yedek aksamı, 3 adet motosikler, 8 pcs Medical Equipment, 1 pcs kompresör, 440 çuval mangal kömürü ve 27 adet araba teybi bulunuyor.