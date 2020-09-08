Gülsen Merthoca ve Bui Chi Linh kayıp
Polis, Lefkoşa'da 4 Eylül günü iş yerinden ayrılan 38 yaşındaki Bui Chi Linh ve 7 Eylül'de Güzelyurt'taki evinden ayrılan 15 yaşındaki Gülsen Merthoca'nın her yerde arandığını duyurdu.
A+A-
Lefkoşa’da 4 Eylül’de saat 17.00 sıralarında iş yerinden ayrılan 38 yaşındaki Bui Chi Linh ve Güzelyurt’ta 7 Eylül’de saat 21.30 sıralarında evinden ayrılan 15 yaşındaki Gülsen Merthoca henüz bulunamadı. Polis, her iki şahıs için de aramalarını sürdürüyor.
Bu haber toplam 188 defa okunmuştur
Etiketler : polis basın bülteni, kayıp
Önceki ve Sonraki Haberler