Gülsen Merthoca ve Bui Chi Linh kayıp

Lefkoşa’da 4 Eylül’de saat 17.00 sıralarında iş yerinden ayrılan 38 yaşındaki Bui Chi Linh ve Güzelyurt’ta 7 Eylül’de saat 21.30 sıralarında evinden ayrılan 15 yaşındaki Gülsen Merthoca henüz bulunamadı. Polis, her iki şahıs için de aramalarını sürdürüyor.