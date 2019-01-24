Gülerler’den çifte Türkiye şampiyonluğu

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletlerden Gürsu Gülerler, Türkiye U14 Salon Atletizm Festivali’nde uzun atlama ve 60 metre engelli branşlarında Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul, Ataköy Atletizm Salonu’nda 22-23 Ocak tarihlerinde düzenlenen Türkiye U14 Atletizm Festivali’nde KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletlerden Gürsu Gülerler iki branşta yarışarak Türkiye şampiyonu oldu.

Çifte şampiyonlukla milli takıma davet edildi

Gülerler, uzun atlama branşında 5,38’lik derecesi ile Türkiye şampiyonu oldu. Gülerler ayrıca 60 metre engelli branşında elde ettiği 9,90’lık derecesi ile kürsünün ilk basamağında yer alarak çifte şampiyonluk elde etti.

Gülerler elde ettiği iki Türkiye şampiyonluğu ile beraber yaş kategorisinde Türkiye Milli Takımı’na da davet edildi.