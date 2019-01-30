Gülden Karakaya: Gereksiz şeylere hayatımda yer yok

(Mimar)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Kararlı.

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Kesin bir kafem olurdu ve gelenlere kendi yaptığım kahveleri ikram ederdim.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Ülkenin mevcut durumu ve eskisi kadar olmasa da siyaset.

Kayıtsız kalamadığım şey… Saygısızlık, samimiyetsizlik ve sevgisizlik.

En büyük pişmanlığım… Pişmanlık yok... Hayatı her şeyiyle seviyorum...

En büyük sevincim… Yaşıyor olmak.

Hayatımın dönüm noktası… Oğlumu dünyaya getirmek.

Beni en çok etkileyen yazar… Birkaç tene var ama en çok etkileyen Ayşe Kulin.

Başucumdaki kitap… Orhan Pamuk: RESİMLİ İSTANBUL - Hatıralar ve Şehir

En keyif aldığım müzik… En çok Blues...

En son izlediğim film… Stalin’in Ölümü.

Kendim için son aldığım şey… Şövale... Uzun zamanlardan sonra tekrar resim yapmaya başladım.

Dolabımdaki en gereksiz şey… Gereksiz şeylere hayatımda yer yok dolabımda da...

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Değer verilerek, düşünülerek verilen hediye her zaman güzeldir...

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Hala peşimi bırakmayan duygusallığım...

Kendimde beğendiğim özellik… Cesaretim, kararlılığım ve inatçılığım...

Olmasa da olur… Dedikodu.

Olmazsa olmaz… Oğlum, ailem ve kahvem

En iyi yaptığım yemek… Mutfakta iyi olduğumu düşünüyorum özellikle et yemeklerinde. Mesela tencere kebabı.

Hayalimdeki dünya… Hayal bu ya... “Adil” ve “bütün çocukların mutlu olduğu” bir dünya.

Aşk benim için… Beni besleyen duygu.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Zaha Hadid.

Görmek istediğim yer… En çok Japonya.

Mutlaka yapmak istediğim… Paraşütle atlamak.

Son olarak söylemek istediklerim… Yaşam tek yöne alınmış bir bilet bence. O yüzden keyifle ve tadına vararak yaşayalım insanlığımızı yitirmeden...