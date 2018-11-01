Gülbahar Ulutan gözyaşlarıyla…

Gönyeli’de dün sabah acımasızca bir cinayete kurban giden 45 yaşındaki Gülbahar Ulutan, bugün Lefkoşa’da toprağa verildi.

Dün sabah temizlik yapmaya gittiği evde, bir süredir kendisini takip eden eski sevgili Fatih Çıkrıkçı tarafından 13 yerinden bıçaklanan Gülbahar Ulutan olay yerinde can vermişti.

Ölümüyle ailesinin ve sevenlerinin yasa boğulduğu Ulutan, Lefkoşa İsmail Cami’de bugün kılınan ikindi namazı ardından gözyaşları içerisinde defnedildi.