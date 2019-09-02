Lefkoşa34 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. GÜKAD'da Mehtun Muslu dönemi
GÜKAD'da Mehtun Muslu dönemi

GÜKAD'da Mehtun Muslu dönemi

Güzelyurt Geliştirme Ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehtun Muslu seçildi.

A+A-

Güzelyurt Geliştirme Ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehtun Muslu seçildi.

GÜKAD’dan verilen bilgiye göre, GÜKAD’ın dün gerçekleştirilen Genel Kurulu’nda, Yönetim Kurulu Üyeliğine Bilge Yangın, İlker Aslan, Ferah Umut Ceylan, Fahriye Gürpınar, İhsan Koç, Buke Oğul, Denetleme Kurulu’na; Gülsen Ünlüyol ve Taner Moris, Disiplin Kurulu’na Mehmet Koru, Nevin Azimli, İzlem Verdi, Çağdaş Uçaner getirildi.

Bu haber toplam 117 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler