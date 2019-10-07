Gueterres’ten liderlere Paris’te görüşme daveti

Kıbrıs'ın güneyindeki basın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e, Cuma gecesi birer not göndererek önümüzdeki ay Paris’te görüşme davetinde bulunduğuna işaret etti.

Fileleftheros, son dönemde Kıbrıs sorununa dair baş döndürücü hızda gelişmeler yaşandığına dikkat çektiği haberinde, Kıbrıs sorununda yılsonundan önce özlü sonuç alınması hedefini taşıyan gelişmelerin iki düzeyde hareket ettiğini yazdı.

Gazete, BM Genel Sekreteri Guterres’in ilk düzeyde; iki lideri önümüzdeki Kasım ayında üçlü görüşmeye çağırdığını, şu ana kadarki verilerin, görüşme yerinin Paris olacağını gösterdiğini, ikinci düzeyde de hemen ertesi ay da Kıbrıs sorunuyla ilgili bir beşli konferans toplayacağını kaydetti.

Habere göre Akıncı ve Anastasiadis’e Paris’te görüşme daveti gönderen Guterres, Crans Montana formülünde, yani iki lider, Türkiye, İngiltere ve Yunanistan Dışişleri bakanlarının katılımıyla beşli konferans niyetini de ortaya koydu. Genel Sekreter’in Kıbrıs geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute üç garantör ile yaptığı temaslarda, beşli bir konferansa katılma konusunda muhataplarından olumlu cevap aldı. Konferansın tam tarihi daha sonra kesinleştirilecek.

Gelişmeler ve Genel Sekreter’in niyeti Anastasiadis’e, Rum yönetiminin BM’deki daimi temsilcisi ve Müzakerecisi Andreas Mavroyannis tarafından iletildi. Mavroyannis’in BM merkezinden bilgi aldığı ancak kendisine, beşli konferansın gayrı resmî formda mı veya açık gündemli mi olacağına dair detay verilmediği belirtildi.

Kıbrıs’ın güneyinde, Guterres’in referans şartlarını liderler ile yapacağı üçlü görüşmede ‘kapatmaya’ çalışacağı, ancak dengeleri korumak ve bütün tarafları tatmin etmek adına, bunları beşli konferans sonrasında ilan edeceği kanaati hâkim.

Mavroyannis’e BM Genel Kurulu’nun 5’inci Komite Başkanlığı

Gazete “Mavroyannis’e BM Güvenlik Konseyi’nde Güçlü Başkanlık” başlıklı haberinde, BM’nin 74’üncü Genel Kurul komitelerinin organlarının bugün (pazartesi) oluşturulacağını, 5’inci komitenin başına da Rum daimi temsilci ve müzakereci Andreas Mavroyannis’in getirileceğini yazdı. Bütçe ve idari meselelerle ilgilenmekte olan 5’inci komitenin, BM Genel Kurulu’nun 6 komitesi içerisindeki en güçlü komite olduğu da kaydedildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlığı ile AKEL arasında Kıbrıs müzakerelerine dair zıtlaşma devam ediyor.

AKEL Anastasiadis’in önceki gün toplanan Rum Ulusal Konseyi’nde “referans şartlarına, garantilerin kaldırılması konusunun da eklenmesini talep edeceğini söylediğini” açıklarken Sözcü Prodromos Prodromu AKEL’i, Anastasiadis’in müzakereleri başlatma çabalarını Türk tarafının “aşırı talepleriyle eşitlemekle” suçladı.

Prodromu (Anastasiadis’in) “öyle bir şeyi ne istedi ne de söyledi” dedi, özetle şunları ekledi:

“Başkan’ın kamuoyu önünde de izah ettiği şey; iki taraf olarak, müzakerenin önüne geçecek veya çerçeveyi değiştirecek seçmeli ilaveler talep edilmeden, 9 Ağustos’taki görüşmede Sayın M. Akıncı ile vaki olan, uzlaşılan ve anlaşılanlara bağlı kalınmasıydı. Yani Başkan Kıbrıslı Türk lideri, seçerek yeni unsurlar ithal etmemeye teşvik etti. Çünkü Sayın Lute’la istişarelerde bu oldu. AKEL’in her iki tarafa da simetrik şekilde hitap etmekte ve her iki lidere de tavsiyelerde bulunmakta ısrar etmesinden, tarafların hiçbiriyle, Kıbrıs Rum tarafıyla da örtüşmediği sonucunu çıkarıyoruz.”

Cesaretleri varsa konsey tutanaklarını yayınlasınlar

Prodromu’nun bu sözlerine “Başkanlık gerçeklerden ayrıldı” diyerek cevap veren AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu “cesaretleri varsa Ulusal Konsey tutanaklarını yayınlasınlar ki halk da kimin yalan kimin doğru söylediğini görsün” ifadelerini kullandı.

Stefanu, Prodromu’nun, AKEL’in örtüştüğü tarafın hangisi olduğunu sorgulamasına karşılık da “biz Kıbrıs’la, halkımızla, Kıbrıs sorununa işgale son verecek, ülkeyi birleştirecek çözümden yanayız. Başkanlık, bütün bu süreçteki icraatları ve politikasıyla hangi perspektife hizmet ediyor?” dedi.

Haravgi haberi “Biz Çözüm Perspektifine Hizmet Ediyoruz, Ya Siz?... Hükümetin AKEL’e Yönelik İmalarına Ağız Kapayan Cevap” başlığıyla aktardı.