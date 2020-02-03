İmzalanmasını ‘fevkalade memnuniyetle’ karşıladığını belirttiği anlaşmaya ilişkin rakamların sorulması Başbakan Etsin Tatar’ı kızdırdı, Erhürman’a ‘mahsus yapan’ diye tepki gösteren Tatar, “Hangi tarihte, ne kadar para geldiğini ben bilemem, önemli olan imzanın atılması paranın gelmesi” dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda rakamlar üzerinden soruları ‘ne gereği var’ diyerek yanıtsız bırakan Başbakan Ersin Tatar’la ‘guduru konuşun’ diyen CTP Milletvekili Erkut Şahali arasında da kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Ersin Tatar, ‘Ben bilemem, Maliye Bakanlığı bilir, önemli olan çarkların dönmesi’ diyerek kürsüden inip soruları yanıtsız bırakırken, Genel Kurul’da da tansiyon yükseldi.

30 Ocak 2020 tarihinde TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan yeni anlaşmanın ‘fevkalade memnuniyet verici’ bir gelişme olduğunu ifade eden Tatar, “Gecikmeler olabilir ama imzalanmıştır, para akışı devam ediyor. Halkımıza yatırımcılarımıza buradan bize güvenin, ekonomik çarklar dönecek mesajı veriyorum” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, elden gelen tüm çalışmaların yapıldığını belirtti, Türkiye’nin de kendine göre mekanizmaları olduğunu söyledi.

30 Ocak 2020 tarihinde TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan yeni anlaşmanın da ‘fevkalade memnuniyet verici’ bir gelişme olduğunu ifade eden Tatar, 2020 protokol çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.

Taşınmaz Mal Vergisi’nin belediyelerle ilgili olduğunu söyleyen Tatar, belediyelerin gelirlerini artırmanın yanı sıra, Taşınmaz Mal Komisyonu’na kaynak yaratılmasının da önemine değindi.

Protokollerin zaman zaman gecikmeli olabileceğini savunan Tatar, para akışını devam ettiğini, son imza ile de ‘güven’in belgelendiğini ileri sürdü.

“Ben bir ekonomist, bir maliyeci olarak halkımla paylaşmak istiyorum. İşler daha iyi olacak. Enflasyon düşmüştür. Faizlerle ilgili düşürün çağrılarımla bugün cevap almıştır, faizler 13-14’lere düşecek” diyen Tatar, işlerin çok iyi yönetildiğini savundu.

Ekonomik olarak iyiye bir gidiş olduğunu da söyleyen Tatar, Türkiye’de de yerel gelirlerin arttığını, buraya yansımanın da iyi olacağı beklentisini belirtti.

Faiz oranlarında %100’den fazla düşüş olduğunu söyleyen Tatar, bunun memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Tatar, “Meseleye geniş, makro çerçeveden bakmanız lazım. Gecikmeler olabilir ama imzalanmıştır, para akışı devam ediyor. Halkımıza yatırımcılarımıza buradan bize güvenin, ekonomik çarklar dönecek mesajı veriyorum” dedi.

“Mahsus yaparsınız”

İmzalanmasını ‘fevkalade memnuniyetle’ karşıladığını belirttiği anlaşmaya ilişkin rakamların sorulması Başbakan Etsin Tatar’ı kızdırdı, Erhürman’a ‘mahsus yapan’ diye tepki gösteren Tatar, “Hangi tarihte, ne kadar para geldiğini ben bilemem, önemli olan imzanın atılması paranın gelmesi” dedi.

“Bunları burada konuşmanın ne gereği var” diye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a tepki gösteren Başbakan Ersin Tatar, detayları Maliye Bakanlığı’nın takip ettiğini söyledi: “Hangi tarihte, ne kadar para geldiğini ben bilemem, mahsus yapan…”

Önemli olanın imzanın atılması, paranın gelmesi olduğunu söyleyen Tatar, ‘umut verilmesi gerektiğini’ belirtti.

Maliye Bakanı Amcaoğlu: Erhürman’ın verdiği tarih ve rakamlar doğru

Vergilerle ilgili düzenlemelere işaret eden ve tüm paydaşlarla görüşüldüğünü savunan Bakan Amcaoğlu, zam yapmadıklarını, eğitim kurumlarına aktarılmayan vergilerin aktarılmasına yönelik sıkıntıların giderilmesi hamlesi yaptıklarını ileri sürdü.

Yasa Tasarısı’nda öngörülenin, her belediyenin görev sınırlarında %100’e kadar artırabileceği taşınmaz mal vergilerinde tahsilatını yapması, %15lık kısmının da, eğitim ve Taşınmaz Mal Komisyonu’nda kullanılmak üzere aktarılması olduğunu kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, vergi artırımlarına ilişkin gazetelerde çıkanların ‘yanlış bilgi’ içerdiğini savundu.