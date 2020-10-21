Güçük Prens ve Salıncak ilk sırada
Işık Kitabevi 14 – 21 Ekim haftasında çok satan kitapları paylaştı.
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Işık Kitabevi 14 – 21 Ekim haftasında çok satan kitapları paylaştı.
Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:
- Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi
- Salıncak – Cenk Mutluyakalı – Kor Kitap
- Ahir Zaman Alemi - Halil Karapaşaoğlu - Buffer Zone Press
- KKTC Özel Hukuku Cilt 1 - Aile Hukuku - Şölen Külahçı - Oniki Levha Yayıncılık
- Sevapları ve Günahları ile TMT - Ersan Berksel - Işık Kitabevi Yayınları
Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:
- Sardalya Mevsimi - Tevfik Aytekin - Büyükada Yayıncılık
- Madalyonun İçi - Bir Psikiyatrın Not Defterinden - Gülseren Budayıcıoğlu-Remzi Kitabevi
- Günahın Üç Rengi - Madalyonun Öteki Yüzü - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
- Hayata Dön - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi KitabeviKral Kaybederse - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
- Kral Kaybederse - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
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