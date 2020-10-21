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Güçük Prens ve Salıncak ilk sırada

Güçük Prens ve Salıncak ilk sırada

Işık Kitabevi 14 – 21 Ekim haftasında çok satan kitapları paylaştı.

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Işık Kitabevi 14 – 21 Ekim haftasında çok satan kitapları paylaştı.

 

Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:

  • Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi
  • Salıncak – Cenk Mutluyakalı – Kor Kitap
  • Ahir Zaman Alemi           - Halil Karapaşaoğlu - Buffer Zone Press
  • KKTC Özel Hukuku Cilt 1 - Aile Hukuku -  Şölen Külahçı - Oniki Levha Yayıncılık
  • Sevapları ve Günahları ile TMT - Ersan Berksel - Işık Kitabevi Yayınları

Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:

  • Sardalya Mevsimi  - Tevfik Aytekin - Büyükada Yayıncılık
  • Madalyonun İçi - Bir Psikiyatrın Not Defterinden - Gülseren Budayıcıoğlu-Remzi Kitabevi
  • Günahın Üç Rengi - Madalyonun Öteki Yüzü - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
  • Hayata Dön - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi KitabeviKral Kaybederse - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
  • Kral Kaybederse - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi

 

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